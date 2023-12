I seks år var der ingen spor efter den britiske dreng Alex Batty, der som 11-årig forsvandt under en ferie.

Nu udtaler han sig for første gang, siden han pludselig dukkede op igen.

»Jeg er glad for at være hjemme til jul,« sagde den i dag 17-årige Batty mandag til de forsamlede journalister foran hans bedstemors hjem i byen Oldham.

Det skete, da Alex Batty kom hjem efter at have været på shoppingtur, skriver The Mirror.

Herefter forsvandt Alex Batty ind i huset – uden at sætte ord på det mysterium, som optager mange både i Storbritannien og resten af verden: Hvad der foregik i løbet af de seks år, hvor han var som sunket i jorden.

Til gengæld har drengens bedstemor, Susan Caruana, fortalt om glæden ved endelig at se ham igen.

»Det var fuldstændig som en drøm, da jeg hørte hans stemme. Det var utroligt,« siger 68-årige Susan Caruana, som har forældremyndigheden over Alex, til The Mirror om sidste torsdag at have talt med sit barnebarn via videolink.

Samme dag kom frem, at den savnede dreng nu var blevet fundet.

Her ses Alex Batty, før han i en alder af 11 år pludseligt forsvandt under en ferie. Foto: Greater Manchester Police/Reuters/Ritzau Scanpix

Han var 11 år, da han i 2017 forsvandt under en ferie, som han var på sammen med sin mor og bedstefar i Spanien.

Da han blev fundet, var han 17 år og gik i regnen langs vejkanten nær den franske by Toulouse.

En chauffør, Fabien Accidini, havde lagt mærke til den unge mand og holdt ind til siden og tog kontakt til ham.

»Han forklarede, at han havde gået i fire dage, at han var taget af sted fra et sted i bjergene, men han sagde ikke hvor,« fortalte Fabien Accidini i sidste uge BBC.

Siden har den savnede drengs familie fastslået hans identitet – og han blev i weekenden genforenet med dem.

Der er dog endnu mange ting, der ikke vides om, hvad han har foretaget sig de seneste seks år, efter hans mor og bedstefar tog afsted med ham uden at vende tilbage.

Bedstemoderen Susan Caruana fortalte for fem år siden i et interview med BBC, at hun mistænkte, at hendes tidligere partner og deres datter havde taget Alex med til et 'åndeligt fællesskab' i Marokko.

Hun forklarede dengang, at de to på det tidspunkt søgte en alternativ livsstil og angiveligt ikke ønskede, at Alex skulle gå i skole.

Det var et sted på denne strækning, at Alex Batty blev spottet i sidste uge. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge et fransk ægtepar, som Alex Batty efter sigende skal have boet hos på en gård, skal Alex Batty have udtrykt et ønske om at 'vende tilbage til et normalt liv'.

Derfor hjalp parret ham efter deres udsagn med at finde en plads på en skole – men de fandt ud af, at han havde brug for officiel identifikation, hvilket han ikke havde.

I fredags forklarede franske Antoine Leroy, der er assisterende offentlig anklager i Toulouse, at Alex Batty i seks år havde levet en 'nomadisk livsstil' med sin mor og bedstefar, som var 'besat af energi og solpaneler', skriver The Guardian.

Derudover fortalte Leroy, at Alex Batty skal have fortalt, at han havde boet i 'spirituelle fællesskaber' i Spanien, Marokko og Frankrig.

Da moderen skal have annonceret planer om at tage ham med til Finland, skal han dog have afvist det og sagt, at 'det her må stoppe'.

»Han sagde bare, at han ikke ønskede at tage til Finland. Vi ved ikke mere om det,« sagde anklageren i fredags.

Det er endnu uvist, hvor Alex' mor, Melanie Batty, befinder sig, og hun er efterlyst af britisk politi i forbindelse med drengens forsvinden.

Alex' bedstefar, David Batty, menes at være død for omkring seks måneder siden, skriver AP.

Det er endnu uvist, om politiet i Greater Manchester vil indlede en efterforskning af, om der foregik noget kriminelt i forbindelse med Alex Battys forsvinden.