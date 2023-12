I seks år var der ikke nogen spor at finde efter den britiske dreng Alex Batty, der forsvandt under en ferie.

Nu har et fransk ægtepar, der ejer en gård, kastet lidt lys over sagen.

Det skriver BBC.

Det var torsdag i sidste uge, at det kom frem, at den savnede dreng nu var blevet fundet.

Her ses Alex Batty, før han i en alder af 11 år pludseligt forsvandt under en ferie. Foto: Greater Manchester Police/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Alex Batty, før han i en alder af 11 år pludseligt forsvandt under en ferie. Foto: Greater Manchester Police/Reuters/Ritzau Scanpix

Han var 11 år, da han i 2017 forsvandt under en ferie, som han var på sammen med sin mor og bedstefar i Spanien.

Da han blev fundet, var han 17 år og gik i regnen langs vejkanten nær den franske by Toulouse.

En chauffør, Fabien Accidini, havde lagt mærke til den unge mand og holdt ind til siden og tog kontakt til ham.

»Han forklarede, at han havde gået i fire dage, at han var taget af sted fra et sted i bjergene, men han sagde ikke hvor,« fortalte Fabien Accidini i sidste uge BBC.

Det var et sted på denne strækning, at Alex Batty blev spottet i sidste uge. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det var et sted på denne strækning, at Alex Batty blev spottet i sidste uge. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden har den savnede drengs familie fastslået hans identitet – og han blev i weekenden genforenet med dem.

Der er dog endnu mange ting, der ikke vides om, hvad han har foretaget sig de seneste seks år, efter hans mor og bedstefar tog afsted med ham uden at vende tilbage.

Hverken moderen eller bedstefaderen havde på det tidspunkt forældremyndigheden over Alex.

Det har derimod hans bedstemor, Susan Caruana, som for fem år siden i et interview med BBC fortalte, at hun mistænkte, at hendes tidligere partner og deres datter havde taget Alex med til et 'åndeligt fællesskab' i Marokko.

Hun forklarede dengang, at de to på det tidspunkt søgte en alternativ livsstil og angiveligt ikke ønskede, at Alex skulle gå i skole.

Nu er det kommet frem, at Alex Batty efter sigende skal have boet på en gård hos et fransk ægtepar.

På deres hjemmeside skriver ejerne af gården Gite de la Bastide, Frederic Hambye og Ingrid Beauve, at Alex har udført småjobs på stedet til gengæld for mad og logi, skriver BBC.

Samtidig oplyser de, at de kendte ham under navnet 'Zach', og de har beskrevet ham som værende 'en del af vores familie'.

Det formodes, at den savnede britiske dreng kan have boet på gården af og til i løbet af de seneste to år.

Ifølge parret tog de drengen med på udflugter i løbet af sommeren, herunder cykelture og ture til stranden og den nærliggende flod.

Drengens mor boede dog ikke på gården, men Alex skal flere gange været taget fra stedet for at være sammen med hende – for derefter at vende tilbage til gården.

Antoine Leroy, der er assisterende offentlig anklager i Toulouse, har holdt pressemøde om sagen. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Antoine Leroy, der er assisterende offentlig anklager i Toulouse, har holdt pressemøde om sagen. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge parret skal Alex Batty have udtrykt et ønske om at 'vende tilbage til et normalt liv', så de hjalp ham med at finde en plads på en skole – men de fandt ud af, at han havde brug for officiel identifikation, hvilket han ikke havde.

I fredags forklarede franske Antoine Leroy, der er assisterende offentlig anklager i Toulouse, at Alex Batty i seks år havde levet en 'nomadisk livsstil' med sin mor og bedstefar, som var 'besat af energi og solpaneler', skriver The Guardian.

Derudover fortalte Leroy, at Alex Batty skal have fortalt, at han havde boet i 'spirituelle fællesskaber' i Spanien, Marokko og Frankrig.

Da moderen skal have annonceret planer om at tage ham med til Finland, skal han dog have afvist det og sagt, at 'det her må stoppe'.

»Han sagde bare, at han ikke ønskede at tage til Finland. Vi ved ikke mere om det,« sagde anklageren i fredags.

Det er endnu uvist, hvor Alex' mor, Melanie Batty, befinder sig, og hun er efterlyst af britisk politi i forbindelse med drengens forsvinden.

Alex' bedstefar, David Batty, menes at være død for omkring seks måneder siden, skriver AP.

I en udtalelse fra weekenden oplyser Greater Manchester Police (GMP), at man for nuværende ikke kan kommentere, hvad der skal være sket i de seks år, drengen har været savnet:

»Vi er klar over, at de franske myndigheder afslørede detaljerede oplysninger under gårsdagens (fredagens, red.) pressekonference om, hvad Alex kan have lavet, og hvor han har været i de år, han har været forsvundet,« lyder det:

»GMP har endnu ikke fået nogen formelle udtalelser fra Alex, og derfor kan vi ikke kommentere det på nuværende tidspunkt.«

Sagen efterforskes fortsat.