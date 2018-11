Macaulay Culkin, der spillede Kevin i de første to 'Alene Hjemme'-film, har været en del i vælten gennem årene. Nu træder hans bror frem fra skyggen og taler ud.

Broderen Kieran Culkin spillede nemlig også med i 'Alene Hjemme'-filmene i rollen som en af Kevins fætre. Han fortæller, at han og hans søskende blev tvunget ind i skuespilbranchen af deres far, der aldrig var der for dem.

De er i altså seks Culkin-søskende. Og deres far, Kit Culkin, der selv var skuespiller, skubbede dem alle ind i industrien på den ene eller anden måde.

Enten foran et kamera eller på en scene. Det fortæller Kieran Culkin i et større intwerview med Vanity Fair.

Og flere af de seks har efterfølgende fortalt, at det ikke var et liv, de ønskede, men at det bare var sådan, det blev.

Kieran Culkin, der i dag er 36 år, fortæller, at deres forhold til faren var ikke-eksisterende, og at han aldrig var der for dem.

»Han var ikke en god fyr, men han har ikke rigtig været en del af mit liv, siden jeg var 15. Nogle gange i 1990'erne forsvandt han i to til tre uger ad gangen, og babysitteren sagde til min mor: 'Det er så mærkeligt, fordi deres far har været væk i tre uger, men ingen af ​​dem har spurgt, hvor han er'. Ingen tænkte egentlig over det. Mor var forælderen, så det var virkelig bedre, at han ikke var der,« fortæller Kieran Culkin i interviewet med Vanity Fair.

Ifølge ham var det enormt svært at være en del af Culkin-familien i 1990’erne, da de ikke kunne bevæge sig rundt i New York uden at blive passet op af skøre fans og fotografer.

Han fortæller, at han ikke synes, berømmelse er en god ting. Han tror, ​​at veltilpassede, smarte mennesker, der enten direkte eller indirekte har oplevet det, ikke ønsker at opsøge det.

Men selvom han ikke synes, berømmelse er en god ting, arbejder han stadig som skuespiller i dag og har blandt andet spillet med i serier som 'Fargo' og 'Succession'.

Han har været nomineret til Golden Globe og spillet i forskellige Broadway-stykker.

Det var først i 2002, at han virkelig slog igennem med rollen som Jason Slocumb i 'Igby Goes Down', hvor han vandt en Critics' Choice Award for rollen.