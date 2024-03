EU's udenrigschef, Josep Borrell, vil i Bruxelles mandag byde Navalnyjs enke, Julia, velkommen.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, siger, at han ved EU's udenrigsministermøde i Bruxelles mandag vil byde Aleksej Navalnyjs enke, Julia, velkommen.

- Mandag byder jeg Julia Navalnaja velkommen ved EU's udenrigsministermøde.

- Udenrigsministrene ønsker at sende et stærkt signal til frihedskæmpere i Rusland og ære mindet om Aleksej Navalnyj, hedder det i en erklæring fra Borrell på X.

Aleksej Navalnyjs hustru var også med på Den Årlige Sikkerhedskonference i München.

Her stillede hun sig fredag frem for at møde journalister kort tid efter meldingen om sin mands død i en russisk straffekoloni.

Pårørende til den afdøde russiske oppositionspolitiker har endnu ikke set hans lig. Der hersker samtidig tvivl om, hvor det tilbageholdes.

De russiske myndigheder nægter ifølge uafhængige medier at udlevere liget af Navalnyj til familien. Myndighederne henviser til behov for yderligere undersøgelser.

Ifølge avisen Novaja Gazeta skal ambulancefolk have sagt, at de så blå mærker efter slag på Navalnyjs lig. Det skriver dpa.

Den uafhængige russisksprogede avis, der udgives fra Letland, skriver, at Navalnyjs lig er på et distriktshospital i den nordlige sibiriske by Salekhard, som ligger på Polarcirklen.

Byen ligger i den samme region som den straffekoloni, som Navalnyj frem til sin død sad fængslet i.

Ifølge de russiske myndigheder døde han, efter at han havde været på gårdtur, hvor han havde motioneret.

Han mistede bevidstheden og blev forsøgt genoplivet i over en halv time, har myndighederne oplyst.

Den 47-årige politiker havde ikke forinden givet udtryk for, at han havde nogen problemer med helbredet.

I timerne efter meldingen om hans død fredag gav en lang række politiske ledere verden over udtryk for, at Rusland og dets præsident, Vladimir Putin, bærer ansvaret for dødsfaldet.

Heriblandt EU-lederne Charles Michel og Ursula von der Leyen.

- Aleksej Navalnyj kæmpede for værdierne frihed og demokrati. For sine idealer gav han det ultimative offer.

- EU holder det russiske regime som eneansvarlig for dette tragiske dødsfald, skrev Charles Michel fredag på det sociale medie X.

Også politikere fra flere af EU's medlemslande har peget på Putin som ansvarlig.

