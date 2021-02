Kan man tale med andre, mens man ligger i koma? Det spørgsmål lyder måske en smule absurd, men det er et af omdrejningspunkterne i en høring i Moskva.

På anklagebænken er Navalny, der blev tilbageholdt for to uger siden, da han vendte tilbage til Moskva fra Berlin. Han anklaget for ikke at opfylde kravene under sin prøveløsladelse ved en betinget dom i 2014 for underslæb – en sag, han har afvist som politisk motiveret, skriver CNN.

Myndighederne kræver nemlig, at Navalny skal 3,5 betinget i fængsel, da han ikke har haft den aftalte kontakt med sin tilsynsværge og dermed kunne forklarer, hvor han var.

Navalny befandt sig i perioden i Tyskland, hvor han kom sig efter et giftangreb i august sidste år.

Og netop på grund af hans helbredstilstand, hvor han befandt sig i to ugers koma, stillede han også spørgsmålet til fængselsvæsnet:

»Kan du forklarer mig, hvordan jeg ellers skulle opfylde betingelserne i min prøveløsladelse og meddelt, hvor jeg er?« lød det fra Navalny.

En repræsentant for fængselsvæsenet svarede og sagde, at han skulle have leveret dokumenter for at forklare de alvorlige grunde, der forhindrede ham i at møde op til inspektionerne.

Men, den købte Navalny ikke og udbrød:

»Koma? Hvorfor sidder du her og fortæller retten, at du ikke vidste, hvor jeg var? Jeg faldt i koma, så var jeg på intensiv og derefter i rehabilitering. Jeg kontaktede min advokat for at sende dig en besked. Du havde adressen, mine kontaktoplysninger. Hvad kunne jeg ellers have gjort for at informere dig?« han sagde og forsatte:

»Vores lands præsident sagde live i luften, at han lod mig gå for at få behandling i Tyskland, og det vidste du ikke også?«

Navalny, en flerårig torn i præsident Vladimir Putins side, havde tilbragt fem måneder i Tyskland på at komme sig efter Novichok-forgiftning, før han vendte tilbage til Moskva den 17. januar.