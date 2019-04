Norske Aleksander Halvorsen havde kun nået at slentre lidt rundt inde i Notre Dame-katedralen i få minutter, da alarmen lød.

»Vi gik ind i katedralen kort før lukketid. Vi havde gået rundt derinde i maksimalt to minutter, da en alarm gik og en stemme på både fransk og engelsk oplyste, at alle skulle gå ud.«

Det fortæller nordmanden til NRK.

Han var dermed én af de første, der fandt ud af, at der mandag aften var noget helt galt i den berømte katedral, der er et af Paris' mest ikoniske vartegn.

Til at begynde med foregik evakueringen fra kirken ganske stille og roligt, men til sidst begyndte et par vagter ifølge Aleksander Halvorsen at stresse lidt mere.

Resten kom derfor hurtigt ud.

Efter at den norske mand kom ud på pladsen foran kirken var det dog ikke umiddelbart til at se, at der ulmede en brand i kirkens tag. Aleksander Halvorsen besluttede sig derfor for at forlade stedet for at finde noget at spise.

Det var mens han spiste i nærheden, at han pludselig kunne se voldsomme flammer og røg stige op fra kirken.

»Så gik vi tilbage for at se, hvad der skete, og jeg tænkte: 'Shit, det var jo ikke det, der så ud til at ske',« fortæller han til NRK.

Det var omkring klokken 18:50 mandag aften, at flammer og tyk røg pludselig væltede op fra den mere end 850 år gamle domkirke og malede himlen over byen mørk.

Store dele af kirkens tag blev omdannet til aske, og kirkens berømte spir måtte bukke under for flammerne og kollapsede for øjnene af de tusindvis af franskmænd og turister, der stod forsamlet med tårer i øjnene foran kirken og ikke kunne andet end at se til, mens op mod 400 brandmænd kæmpede mod flammerne.

Kort før klokken 03 natten til tirsdag lød meldingen, at branden nu var under kontrol.