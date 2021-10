Skuespilleren Alec Baldwin bryder nu tavsheden, efter han ved et uheld kom til at dræbe en kvinde i forbindelse med optagelserne til en film.

Det gør han på sin egen Twitter-profil, hvor han skriver:

»Der er ingen ord, der kan beskrive mit chok og min sorg over den tragiske ulykke, der tog livet af Halyna Hutchins. En hustru, mor og en dybt beundret kollega. Jeg samarbejder med politiet for at opklare, hvordan det kunne ske,« skriver han og tilføjer:

»Jeg er i kontakt med hendes mand, og jeg tilbyder min støtte til ham og hans familie. Mit hjerte er knust på vegne af hendes mand, søn og alle, der kendte og elskede Halyna.«

Det er endnu uvist, hvordan ulykken kunne ske, men ifølge magasinet Variety var der et skarpt skud i en rekvisit-pistol, som den 63-årige skuespiller skulle affyre i forbindelse med optagelserne af en scene.

Variety henviser til en meddelelse fra en fagforening i Hollywood, som har givet meddelelse om det skarpe skud i en skrivelse til medlemmer.

»Et enkelt skarpt skud blev affyret ved et uheld under optagelserne af hovedrolleindehaveren, og det ramte både filmfotografen Halyna Hutchins og instruktøren Joel Souza,« hedder det i meddelelsen fra den lokale afdeling af fagforeningen IATSE ifølge Variety og IndieWire.

Den ulykkelige hændelse fandt sted i New Mexico, hvor filmcrewet opholder sig for at lave optagelser til den kommende film 'Rust'.

Den 63-årige Alec Baldwin spiller hovedrollen i filmen, som han også er medproducent på.



Hændelsen fandt sted torsdag omkring klokken 13.50 lokal tid – kort før midnat dansk tid.