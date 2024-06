For nylig rykkede en række betjente ud til 71-årige Patrice Millers adresse, da hun ikke var blevet set i flere dage.

Da politiet ankom til hendes hjem i Downieville i Californien, fandt de ekskrementer fra en bjørn på verandaen, en ødelagt dør og en afdød Patrice Miller.

»Det så ud til, at bjørnen sandsynligvis havde været der i flere dage og havde spist af resterne,« sagde sherif Mike Fisher til en række lokale medier ifølge Sky News.

I starten troede man, at Patrice Miller var død, inden bjørnen ankom, og at den var blevet lokket af lugten.

Men nu viser en obduktion og dna-test, at det var bjørnen, der dræbte Patrice Miller, hvilket er det første kendte og dokumenterede dødelige angreb fra en sortbjørn i Californiens historie.

»Det er en stor ting. Det sker ikke i Californien. Normalt vil en bjørn, der ikke er blevet bekendt med menneskelig adfærd, holde sig væk fra dig,« siger Steve Gonzales, der er talsmand for California Department of Fish and Wildlife.

Trods man ikke før har oplevet, at sortbjørne har dræbt mennesker i Californien, er dyret blevet et kendt problem i staten.

Flere gange er de nemlig blevet opdaget i alt lige fra at bade i swimmingpools til at bryde ind i hjem for at finde mad.