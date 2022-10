Lyt til artiklen

Høsten af snekrabber i Alaska er blevet aflyst for første gang nogensinde.

Der er simpelthen ikke nogle krabber i det kolde Beringshav. Det skriver CNN.

Snekrabbebestanden faldt fra omkring 8 milliarder i 2018 til 1 milliard i 2021 ifølge Benjamin Daly, der er forsker ved Alaska Department of Fish and Game, som overvåger bestanden ved kysten og i havet omkring Alaska.

Høsten af røde kongekrabbe i Bristol Bay vil også blive lukket for andet år i træk.

Politisk forklares det markante fald i bestanden med overfiskning.

Dog får man en anden historie, hvis man spørger laboratoriechef Michael Litzow fra The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), der er en forfatning under det amerikanske handelsministerium og holder blandt andet øje med tilstandene i havene.

Han mener, at der er tale om et andet menneskeskabt problem. Nemlig klimaforandringerne.

Snekrabber er koldtvandsarter og findes for det meste i områder, hvor vandtemperaturerne er under to grader Celsius. Efterhånden som havene bliver varme og havis forsvinder, bliver havet omkring Alaska ubeboeligt for arten, lyder det fra Michael Litzow.