Kirsebærblomster i Washington D.C., Spring break i Florida, feststemning i Bourbon Street og forårets første baseballkamp i Chicago. Normalt er der lige nu tykt af mennesker overalt i USA.

Men på grund af den verdensomspændende coronavirus ligger store dele af det nordamerikanske kontinent øde hen.

Og mens prærieulve i morgentimerne uforstyrret jokker rundt i gaderne i San Francisco, og delfinerne svømmer rundt helt inde ved stranden, hvor Floridas badegæster normalt boltrer sig, spreder desperationen sig indendørs, hvor godt 200 millioner amerikanere har fået besked på at selvisolere.

Med over 83.000 syge har USA passeret både Kina, Italien og Spanien som klodens hårdest ramte land. Og ifølge samtlige eksperter er vi stadig godt to uger væk fra epidemiens amerikanske klimaks. Det skulle ske den anden uge i april.

På grund af sit milde klima og smukke beliggenhed er San Francisco altid proppet med turister - under normale forhold. Foto: JOHN G. MABANGLO - AFP

Det er stadig New York, der med over 32.000 syge er USA's såkaldte 'hot spot'. Men i Louisiana er festbyen New Orleans også ved at udvikle sig til sin egen corona-'hot spot'.

Washington State i kæmpelandets nordvestlige hjørne er ligeledes usædvanligt hårdt ramt. Og i både San Francisco og Los Angeles er antallet af syge amerikanere i løbet af de seneste fem dage eksploderet.

USA's præsident Donald Trump holder stadig fast ved sin ambition om at 'genåbne' den amerikanske økonomi til påske 12. april.

Men i modsætning til landets leder satser langt de fleste af landets 50 guvernører stadig på nedlukning. Og det er denne beslutning, der giver disse på én gang sørgmodige og historiske billeder fra et lukket USA.

Tallene herunder gælder hver enkelt af de nævnte stater. Kilde: Johns Hopkins, de enkelte staters sundhedsministerium.

NEW YORK, NEW YORK

I aftes var der bare en enkelt person på hele Times Square i New York. Foto: CARLO ALLEGRI - Reuters

Syge: 38.977

Døde: 466

SEATTLE, WASHINGTON STATE

Kun en enkelt gæst mødte op til gudstjeneste i First African Methodist Episcopal Church i Seattle, Washington State. Resten så med hjemmefra via streaming. Foto: BRIAN SNYDER - Reuters

Syge: 3.207

Døde: 148

LAS VEGAS, NEVADA

Det er altid højsæson i spillebyen Las Vegas. Men intet er, som det plejer i USA. Foto: DAVID BECKER - EPA

Syge: 535

Døde: 11

KEY WEST, FLORIDA

Tomme strande i Floridas Key West. Normalt én af USAs travleste turistmagneter. Foto: CHANDAN KHANNA - AFP

Syge: 2.484

Døde: 31

LOS ANGELES, CALIFORNIEN

Normalt er Interstate 405, der fra øst fører ind i Los Angeles, fyldt til bristepunktet. Nu er alting anderledes. Foto: MARIO TAMA - AFP

Syge: 4.052

Døde: 84

CHICAGO, ILLINOIS

I går var baseballsæsonens første og ofte største dag. Men ligesom i resten af USA var Chicagos stadion, Wrigley Field, lukket og låst. Foto: TANNEN MAURY - EPA

Syge: 2.545

Døde: 28

WASHINGTON D.C., DISTRICT OF COLUMBIA

I Washington D.C. blomstrer kirsebærrene. Men antallet af turister er til at overskue. Foto: SHAWN THEW - EPA

Syge: 267

Døde: Tre

NEW ORLEANS, LOUISIANA

Normalt er der ikke til at komme til i New Orleans' Bourbon Street. Foto: Jonathan Bachman - Reuters

Syge: 2.305

Døde: 83