Et gennembrud inden for naturvidenskab har udspillet sig ud fra øen Maui i staten Hawaii.

Længe har pukkelhvalens sexliv været et udokumenteret stykke af biologien, men nu kan et nyt studie bringe verdens første billeder af to pukkelhvaler midt i en penetrerende sexakt.

Studiet er udgivet tirsdag af marinbiologen Stephanie H. Stack sammen med fotograferne Lyle Krannichfeld og Brandi Romano.

Som om billederne ikke var sensationelle nok, er begge de fotograferede pukkelhvaler af hankøn. Det er første gang, videnskaben hører om sex mellem to pukkelhvaler af samme køn.

Nye billeder dokumenterer for første gang to pukkelhvaler af samme køn, der dyrker sex. Foto: Lyle Krannichfeld and Brandi Romano

Men det er helt normalt, at sex mellem dyr ikke nødvendigvis skal føre til en ny generation.

»Heteroseksuel adfærd forekommer ofte i ikke-reproduktive sammenhænge, og homoseksuel adfærd er almindelig i dyreriget,« skriver Stephanie H. Stack.

Studiet nævner blandt andet hvalrosser, gråsæler og en række hvalarter som eksempel på havpattedyr, hvor sex mellem hanner er dokumenteret.

»Seksuel adfærd mellem hanner er veldokumenteret hos øresvin og spiller en vigtig rolle for sociale interaktioner mellem individer.«

Selvom pukkelhvalen ikke hører hjemme i danske farvande, kunne man i sommer se en død en af slagsen skylle op på stranden i Kolding.

To uger forinden blev en hval af selv samme art spottet i Aarhus havn.

