Mere end 3.000 kilometer har den rejst. Røgen.

De massive skovbrande, der i øjeblikket hærger i Sibirien, har sat sig massive spor, der rækker langt, langt bort.

Ifølge Nasa er røgen fra brandene for første gang nogensinde blevet registreret på Nordpolen, og det er aldrig sket før.

Det er især regionen Sakha, Ruslands største, der har været hårdt ramt af hundredvis af brande oven på en rekordvarm sommer og en tørke, der ikke er set værre i 150 år i området.

Her ses røgen ligge over store dele af Sibirien – og altså over store dele af Rusland. Og røgen når helt op til Nordpolen, kan man også se. Foto: NASA

Byer er blevet evakueret på stribe og enorme skovområder står tilbage i næsten-apokalyptisk tilstand, afsvedne og uden liv af nogen art.

Nasa beskriver også, at røgen fra brandene har dækket et område, der strækker sig over 3.200 kilometer i østvestlig retning og mere end 4.000 kilometer i nordsydlig retning – på satelittbilledet herover ses kun en del af røgen, der er blevet registreret både i Grønland og i Canada.

Især 6. august skulle røgudviklingen have været så voldsom, at nærmest hele Rusland var dækket af den.

På billeder fra byer i Sakha kan man også se, at røgen ligger som en tykt uigennemtrængeligt tæppe, der gør det svært for sollyset at trænge igennem.

Røgen ligger over byen Krasnoyarsk. Foto: STRINGER

Her ses en vej mellem byerne Magaras og Yakutsk. Foto: DIMITAR DILKOFF

Og indtil videre ser der ikke ud til at være positive nyheder på vej.

Den russiske vejrtjeneste Rosgidromet meddelte mandag, at situationen i Sakha »fortsat forværres«. Her er der stadig ild i omkring 3,4 millioner hektar naturområder fordelt på mere end 150 brande.

Så sent som søndag skulle yderligere to landsbyer med tilsammen 3.200 indbyggere være blevet evakueret

I alt har brandene ødelagt mere end 14 millioner hektar, hvilket betyder, at det er den næstværste sæson for skovbrande siden 2000.

En skov i Gorny Ulus, vest for Yakutsk i Skaha-regionen, er brændt af. Foto: DIMITAR DILKOFF

Røgen fra skovbrandene har spredt sig tusindvis af kilometer væk. Foto: DIMITAR DILKOFF

Den russiske centraladministration i Moskva har sendt hjælp til de ramte områder, men nyhedsbureauet AFP beskriver, hvordan miljøforkæmpere beskylder netop myndighederne for, at det er gået så galt, som det er tilfældet i år.

Herfra lyder det, at de russiske myndigheder hvert år tillader at store landområder blive brændt ned til grunden, hvis skaderne er mindre end omkostningerne ved at slukke ilden – og hvis det ikke rammer beboede områder.

Også mange andre steder i verden har været hærget af voldsomme skovbrande denne sommer. Også i Grækenland, Italien, Tyrkiet og USA har der eksempelvis været massive ødelæggelser.