Det enorme uvejr bevægede sig fra mod syd over de amerikanske stater.

Og der var tale om historisk dårligt vejr.

For de kontinuerlige lynnedslag strakte sig over en område på hele 768 kilometer i bredden, og der er aldrig før registreret sammenhængende lynnedslag i den størrelsesorden.

Det har World Meteorological Organization (WMO) i denne uge slået fast. Øverst i artiklen kan du se, hvordan det store lyn bevægede sig hen over den sydlige del af USA

Det store lynnedslag over USA så sådan ud. Foto: MUST CREDIT NOAA Vis mere Det store lynnedslag over USA så sådan ud. Foto: MUST CREDIT NOAA

Det var 29. april 2020, at USA blev ramt af det enorme lynuvejr, der dækkede over en distance, der svarer til afstanden mellem København og Bruxelles i Belgien. Det er 60 kilometer mere end den hidtidige rekord.

WMO har analyseret data fra vejrsatellitter for at fastslå omfanget af lynnedslagene, og det er faktisk ikke den eneste rekord organisationen i denne uge har meldt ud.

Også i juni 2020 skete der noget ekstraordinært over Uruguay og Argentina.

Her er et enkelt lyn blevet målt til at vare hele 17,1 sekunder, hvilket kun er lidt mere end den gamle rekord på 16,7 sekunder.

»Det er ekstraordinære rekorder fra enkeltstående hændelser,« siger Randall Cerveny fra WMO og kalder det for naturkræfter i ekstrem form:

»Det er sandsynligt, at der eksisterer endnu større ekstremer, og at vi vil være i stand til at oberserve dem, efterhånden som lyndetektionsteknologien forbedres.«

Begge områder, hvor de to lynrekorder er blevet sat, er kendt for at blive ramt af voldsomt tordenvejr.