Sent søndag aften begyndte det at regne i det nordvestlige Italien.

Da det omsider stoppede igen omkring 12 timer senere, var der sat en vild – og ret tankevækkende – Europa-rekord.

Regnvejret, som især ramte området omkring Genova, var så voldsomt, at der lokalt blev målt rekordstore nedbørsmængder. Det fortæller klimatolog og ekspert i ekstremt vejr, Maximiliano Herrera, til CNN.

I den lille by Rossiglione, som ligger små 15 kilometer nordvest for Genova, faldt der – og hold nu fast – 93 centimeter regn i løbet af et halvt døgn.

Nej, ikke 93 millimeter, men 93 centimeter.

Det er aldrig før set i Europa – og en sammenligning med nedbørsmængden i det ellers ganske regnfulde Danmark sætter rekorden lidt i relief.

Ifølge DMI blev der i både 1999 og 2019 målt den højeste gennemsnitsnedbør på årsplan nogensinde her i Danmark. 905 millimeter – eller 90,5 centimeter – lyder årsrekorden på her til lands.

Med andre ord regnede det mere i Rossiglione på 12 timer, end hvad der nogensinde er blevet målt her i Danmark... på et år.

Videoer fra det ramte område viser da også, at det gik vildt for sig.

The lady screams: "The bridge is gone"#Italy #Savona #Liguria #Italia #ClimateEmergency #ClimateCrisis pic.twitter.com/jj7tzT3KsQ — Jean (@palmeirense92) October 4, 2021

I gennemsnit faldt der 740 millimeter regn i området omkring Genova, så det var bestemt ikke kun Rossiglione, som blev ramt af elementernes rasen.

De voldsomme regnskyl førte til både oversvømmelser og jordskred, som dusinvis af personer måtte evakueres fra.

En bro kollapsede på grund af presset fra vandmasserne i byen Quiliano, som ligger vest for Genova.

Voldsomme regnskyl har før kostet adskillige menneskeliv i Italien – eksempelvis, da mudderskred ramte flere landsbyer i de italienske provinser Toscana og Liguria i 2011 med skæbnesvangre konsekvenser.

Men denne gang har uvejret heldigvis ikke kostet menneskeliv.

Normalt falder der ganske meget regn over det område i det nordvestlige Italien, som blev ramt søndag og mandag. Dog ikke mere end 1.200 millimeter årligt i gennemsnit.

Den nye nedbørsrekord kommer i en tid, hvor adskillige eksperter advarer om, at klimaet bliver mere og mere ekstremt som følge af klimaændringerne – og at udviklingen kun vil fortsætte i takt med, at den globale opvarmning tager til.