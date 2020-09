50 milliarder kroner.

Så mange penge har den 89-årige Charles ‘Chuck’ Feeney givet væk til velgørende formål.

Milliardæren vil helst være anonym, men en sådan status kan være svær at opretholde, når man som ham har som mission i livet at give alle sine penge væk.

I sidste uge færdiggjorde Feeney sin mission. Det foregik over Zoom, skriver Forbes ifølge Finans.dk.

Microsoft-skaberen Bill Gates var blandt gæsterne, der takkede Feeney for sit arbejde.

»Chuck viste vejen for andre filantroper. Han fortalte mig, at vi ikke bare skulle opfordre folk til at donere 50 pct., men så meget så muligt gennem hele livet,« siger Bill Gates til Forbes.

Sammen med partneren Robert Miller, grundlagde Charles Feeney lufthavnsbutikken Duty Free Shoppers i 1960. På det tjente han styrtende med penge.

Milliardæren har ifølge Forbes sat to mio. dollars til side til sig selv og konen. I dag bor parret i en beskeden lejlighed i San Francisco i USA.

De 50 milliarder kroner er bl.a. givet til uddannelse – heriblandt mere end 6 mia. kroner til Cornell University i New York, hvor Feeney selv blev uddannet.

Derudover har han doneret penge til menneskerettigheder, socialt arbejde samt forbedring af den offentlige sundhedssektor i Vietnam.