Baggrunden er ganske uklar, men den øverste topchef for Aldi-Nord er fratrådt sin stilling

Marc Heussinger fik syv år ved posten, og der er angiveligt tale om, at han har bedt om at blive fritaget for sine forpligtelser, skriver tyske Manager Magazin.

Flere tyske medier beretter samstemmende, at Marc Heussinger har haft sine uoverensstemmelser med ejerfamilierne. Aldi har ikke meldt noget ud om årsagen.

Han var ellers ansat på en kontrakt, der først udløber i 2021.

Uenighederne i toppen af den tyske discountgigant handler blandt andet om, at ejerne ikke har været tilfredse med vækstraterne i selskabet, der i alt omfatter 5.293 butikker, ligesom ejerne angiveligt mener, at moderniseringsprogrammet gennemførtes for langsomt.

Aldi-koncernen er delt i to divisioner, hvor Aldi-Nord er den, der driver de 222 danske butikker.

Programmet indebærer, at 2.300 butikker skal moderniseres, ligesom udvalget af frisk grønt, kød og fisk udvides - og koster små 40 milliarder kroner at gennemføre.

Ny topchef er Torsten Hufnagel, der siden 2015 har været medlem af bestyrelsen i koncernen, der ejes af tre fonde med grundlæggeren Karl Albrechts slægtninge i spidsen.