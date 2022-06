Lyt til artiklen

Data viser, at vi i Danmark bliver ældre og ældre, inden vi får børn.

Og hvis Alberto Cormillot var af dansk statsborgerskab, havde han i den grad medvirket til at trække gennemsnitsalderen op.

83-årige Alberto Cormillot er nemlig gift med 35-årige Estefania Pasquini og sammen har de Emilio på knapt et år.

Men i stedet for at bekymre sig om, hvor lang tid familien fra Argentina har sammen, fokuserer de på det positive.

Ifølge The Sun gør lægen Alberto Cormillot nemlig alt, hvad han kan, for at give sin søn så mange minder som muligt:

»Jeg er klar over, at livet ikke er uendeligt. Den lille fyr er her nu, og jeg vil følge ham så længe jeg kan.«

»Indtil jeg ikke er her længere, vil jeg nyde hver dag fuldt ud og lægge planer, der er mere kortsigtede, hvilket betyder, at jeg nyder hver dag så fuldt ud, som jeg kan,« lyder det fra ham.

Alberto er aktivt involveret i opdragelsen af sønnen. Eksempelvis har han besluttet, at Emilio skal lære kinesisk, fordi det ifølge ham er »fremtidens sprog.«

Derudover forsøger den 83-årig far at skabe minder, som ikke forsvinder, når han gør. Blandt andet ved at optage lydbeskeder, som Emilio kan få adgang til, når han bliver ældre.

Alberto Cormillot har allerede to voksne sønner, Renee og Adrian, og tre børnebørn. Hans første kone, Monika Arborgast, døde i 2017.