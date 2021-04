Stemmeoptælling viser, at Edi Ramas socialistiske regering kan fortsætte med absolut flertal i Albanien.

Premierminister Edi Rama takker tirsdag sine vælgere for, at de har leveret "den sværeste men sødeste" valgsejr ved søndagens parlamentsvalg i Albanien.

Ifølge den albanske valgkommission ser Rama og hans socialistparti ud til at kunne sætte sig på 74 af de 140 pladser i parlamentet og dermed have absolut flertal.

Edi Rama er den første regeringsleder, der vinder en tredje embedsperiode i regeringskontorerne i hovedstaden, Tirana.

- Vi har slået rekorden. Det var en historisk rekord. Tak for at vise os den tillid at lade os lede jer i fire år mere, siger Rama i en tale til tusinder af tilhængere, der tirsdag er samlet i Tirana for at fejre valgsejren.

Resultaterne er talt op fra over 95 procent af valgstederne. Den foreløbige optælling viser, at oppositionens alliance står til 59 pladser i parlamentet og dermed ikke kan indhente Rama og hans parti.

- Jeg vil være premierminister for alle albanere, lover Edi Rama i sin sejrstale i Tirana tirsdag aften, mens hans tilhængere jubler.

Lulzim Basha, der leder landets største oppositionsparti, Demokratisk Parti, har tidligere fastholdt, at hans alliance har vundet valget. Han har endnu ikke erkendt sit nederlag.

Under valgkampen har der været verbale sammenstød, hvor Basha - sammen med præsident Ilir Meta - har beskyldt Rama for at snyde med stemmerne.

De beskylder også premierministeren for at være korrupt.

Netop korruption har fyldt en del i valgkampen. Albanien ligger nummer 104 på Transparency Internationals liste over korruption.

USA beskylder landet for at være et centralt led i narkosmugling.

Men de albanske politikere er også meget optaget af EU. Albanien fik i 2014 status som kandidat til at blive EU-land, men der har ikke været mange fremskridt i de reformer, der skal gøre landet klar til EU.

Albanien har en befolkning på 2,8 millioner indbyggere. Men på grund af de mange albanere i udlandet er der 3,6 millioner stemmeberettigede.

Den 56-årige premierminister Rama har været ved magten i otte år. Han er maler og tidligere basketballspiller.

/ritzau/AFP