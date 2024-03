3000 migranter skal sendes til to centre i Albanien, mens deres asylansøgninger behandles i Italien.

Albaniens parlament godkendte torsdag en omstridt aftale, som betyder, at landet midlertidigt skal huse tusindvis af migranter, som Italien har reddet i internationalt farvand.

I henhold til den femårige aftale skal op mod 3000 migranter holdes i to centre i Albanien, mens deres asylansøgninger behandles i Italien.

Albanien er ikke medlem af EU.

Nationalforsamlingen i Tirana, som er domineret af premierminister Edi Ramas socialistparti, fik sikret en godkendelse af aftalen, som nu skal godkendes af landets præsident, Bajram Begaj.

77 delegerede stemte for aftalen i parlamentet, som har 140 medlemmer.

Italiens premierminister, Giorgia Meloni, underskrev aftalen med Rama i november sidst år. Italiens satser på, at de planlagte centre tages i brug inden for få måneder.

Prisen for at drive de to centre i fem år ventes at blive over 650 millioner euro. Det svarer til over 4,8 milliarder kroner.

Aftalen har skabt bekymring blandt menneskerettighedsgrupper, mens den er blevet rost af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. EU ser på aftalen som en mulig fremtidig model, som andre land kan følge.

De to centre skal bygges nær havnebyen Shengjin.

Meloni har længe ventet på, at flere europæiske lande skulle begynde at tage ansvar for den tiltagende migration over Middelhavet

Ngo'en International Rescue Committee mener, at aftalen er "umenneskelig".

Amnesty International har kaldt den "ulovlig og umulig at håndhæve".

I 2022 ankom omkring 105.000 migranter til Italien. I 2023 var tallet steget til næsten 158.000, viser officielle.

/ritzau/AFP