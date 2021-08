Der er dømt konservativ panik kort før Tysklands skæbnevalg. Angela Merkels kronprins, Armin Laschet, er rygende upopulær, og den hårde kritik af ham »kan koste os sejren«, siger en partikollega.

Før sommeren så det ud til, at alt gik efter planen for Angela Merkels borgerlige CDU. 'Mutti' er på vej på velfortjent politisk pension efter at have været Tysklands kansler og EUs vigtigste politiske skikkelse i 16 år.

Merkels arvtager, Armin Laschet, der er delstatsleder i Nordrhein-Westfalen, har længe forsøgt at udstråle den samme knusende ro, som har gjort Angela Merkel så populær blandt tyskerne. Ifølge bookmakerne var han før sommeren nærmest allerede sikker på at blive Tysklands kommende kansler, men så kom vandet.

Store dele af Armin laschets egen stat, Nordrhein Westfalen blev oversvømmet. Nu er de lokale vrede over håndteringen af katastrofen Foto: SEBASTIEN BOZON Vis mere Store dele af Armin laschets egen stat, Nordrhein Westfalen blev oversvømmet. Nu er de lokale vrede over håndteringen af katastrofen Foto: SEBASTIEN BOZON

Oversvømmelserne i Tyskland, ikke mindst i Armin Laschets egen delstat, kan komme til at afspore hans karriere og få afgørende konsekvenser for fremtidens Tyskland.

Armin Laschets håndtering af naturkatastrofen, der kostede mindst 180 tyskere livet, rystede nemlig hans egen vælgerskare. Ved en mindehøjtidelighed i Erfstadt, en af de ramte byer, få dage efter katastrofen blev Armin Laschet fanget på kamera, mens han storgrinede midt under en meget alvorlig tale.

»Det var tåbeligt. Jeg skulle aldrig have grinet, og jeg fortryder, at jeg gjorde det. Jeg undskylder, hvad mere kan jeg sige?« sagde Armin Laschet efterfølgende til ZDF og håbede nok, at det så var det.

Men kritikken af Armin Laschet vil ikke forsvinde. Mindre end 50 dage før valget er han nu presset i en ubehagelig politisk defensiv.

De to konkurrenter til kanslerposten, CDU's Armin laschet og SPD's Olaf Scholz talte begge til beboerne i katastroferamte Stolberg forleden. Olaf Scholz er klaret håndteringen af oversvømmelserne noget bedre end Armin Laschet. Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere De to konkurrenter til kanslerposten, CDU's Armin laschet og SPD's Olaf Scholz talte begge til beboerne i katastroferamte Stolberg forleden. Olaf Scholz er klaret håndteringen af oversvømmelserne noget bedre end Armin Laschet. Foto: SASCHA STEINBACH

Sidste uge blev Laschet ved et besøg i Swistal, en af de øvrige berørte byer, omringet af mindst 100 borgere, der råbte skældsord efter ham og kritiserede ham for ikke at holde sine løfter.

»Hvorfor advarede sirenerne ikke i godt tid? Har du nogensinde levet i mudder i ugevis?« var nogle af de spørgsmål, Laschets vrede vælgere stillede ham

Armin Laschet har lovet ofrene for katastrofen hurtig og effektiv hjælp. Men mange lokale spørger nu, hvor den hjælpe bliver af.

»Det her er jo bare mere spil for galleriet. Du er jo bare på valgkamp her. Det er en skændsel,« sagde en vred borger i Swistal.

Antallet af tyske ofre for katastrofen er på 180, men mange savnes stadig, og oversvømmelserne forventes at fylde meget i den næste halvanden måneds valgkamp. Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Antallet af tyske ofre for katastrofen er på 180, men mange savnes stadig, og oversvømmelserne forventes at fylde meget i den næste halvanden måneds valgkamp. Foto: SASCHA STEINBACH

Armin Laschets store problem er, at debatten foregår i hans egen delstat, og at kombinationen af upassende grin og det, der ses som manglende politiske handling, gør ham til politisk skydeskive.

Politiske modstandere tegner nu med held et billede af manden, der vil lede Europa, som vag og ude af trit med sin tid. Armin Laschet er blevet kritiseret for at have været tvivle på global opvarmning og for at kalde den medieskabt.

Klimapolitik er blevet det helt store emne ved valget efter oversvømmelserne, og nye meningsmålinger peger på, at CDU kan have et problem. Armin Laschets vælgertilslutning er nemlig faldet markant den seneste måned. I juli havde han 37 procent tilslutning blandt vælgerne, men ifølge dugfriske tal fra en rundspørge, udført af Der Spiegel, så er det tal nu helt mede på 24 procent.

Armin Laschet kritiseres også for at have en for vag holdning til truslen fra Kina mod Europa samt at være for eftergivende over for nationalisterne i Ungarn og Polen.

Armin Laschet forsøger at spejle kansler Angela Merkels rolige facon. Men han er kommet i politisk modvind på grund af sin håndtering af naturkatastrofen Foto: POOL Vis mere Armin Laschet forsøger at spejle kansler Angela Merkels rolige facon. Men han er kommet i politisk modvind på grund af sin håndtering af naturkatastrofen Foto: POOL

Victor Orbáns ungarske regering har denne sommer vedtaget en ny lov, der forbyder positiv oplysning om LGBT-anliggende i skolerne, og der er blandt mange tyskere et voksende krav om yderligere afstandtagen til disse europæiske partnere.

Men heri ligger også en stor udfordring for CDU-spidskandidaten, der søger at blive Europas nye politiske omdrejningspunkt. Armin Laschet har ved flere lejligheder indikeret, at vi bør have større forståelse for den anderledes politiske kultur i de tidligere kommunistiske østlande, men denne holdning deles langtfra af alle tyskere eller for den sags skyld de vesteuropæiske partnere.

CDU er stadig favorit til at løbe med kanslerposten, men det er gået hurtigt den gale vej med populariteten, og de politiske modstandere lugter blod.

IPCCs klimarapport, der blev udgivet mandag, slår fast, at politisk handling på klimaområdet er altafgørende for klodens fremtid. For CDU kan meget stå og falde med, hvor troværdig en klimaforkæmper Armin Laschet formår at sælge sig selv som den næste måned.

Her i Tyskland er valgkampen for alvor skudt i gang, og noget kan tyde på, at den bliver noget mere spændende, end CDU havde satset på.