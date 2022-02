Rusland indleder i øjeblikket storstilede militærøvelser ved Ukraines grænser.

Helt konkret er der tale om 30.000 russiske tropper, der deltager i øvelserne, som begyndte torsdag.

Det kommer på et tidspunkt, hvor Rusland også har samlet 135.000 styrker andre steder langs grænserne til Ukraine, og en russisk flåde er sejlet ind i Sortehavet.

»På mange måder har Rusland omringet Ukraine. Hvad der sker herfra er selvfølgelig uvist, men det er alarmerende og stærkt bekymrende det, der foregår i øjeblikket,« fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Øvelserne har fået Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, samt Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, til at frygte, at øvelserne kan spille en rolle i Ruslands planer om en mulig invasion af Ukraine.

»De siger, at de næste døgn, kommer til at være de farligste overhovedet i den her krise,« fortæller Jakob Illeborg og fortsætter:

»Man er så langt fremme i processen nu, at det sådan set bare afhænger af, om Putin vil det eller ej,« fortæller han.

Nye offentliggjorte billeder fra det russiske forsvarsministerium viser blandt andet øvelser med et avanceret S-400 missilsystem.

Og der er ikke nogen tvivl om, at det bekymrer folk i området, at disse øvelser i øjeblikket pågår.

»Det er selvfølgelig ikke super betryggende for dem, der bor her, at det foregår nu, fordi det jo godt kan betyde, at russerne øver sig på at gå ind her.«

»Men folk er ikke gået i hi på den måde. Alle taler selvfølgelig om det, men skolerne og butikkerne er åbne, og folk drikker øl om aftenen, men bare på en anden måde. Det er selvfølgelig med skyggen af den store russiske bjørn lige om hjørnet.«

Men den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov har afvist, at øvelserne bruges til at »true« nogen. Og han har slået fast, at Rusland har ret til at placere sine styrker, hvor man vil på egen jord.

Men alligevel rådet USA's udenrigsministerium torsdag aften amerikanske statsborgere i Ukraine til at forlade landet. Det fremgår af en opdateret rejsevejledning fra ministeriet.

Torsdag kom det også frem, at Danmark vil indlede et forsvarssamarbejde med USA, der kan betyde, at der kan komme amerikanske soldater til Danmark.

Mette Frederiksen understregede dog, at samarbejdet ikke har noget at gøre med den højspændte krise mellem Rusland og Ukraine.

»Jeg tror, der er flere elementer i det, men det er da et pudsigt sammenfald, at det sker nu. Det er ikke, fordi Danmark skal være bange for Rusland, men det er selvfølgelig betryggende, hvis de kan være til stede. Vi ville på ingen måde have mulighed for at modstå dem, hvis det skulle komme til det.«

»Det viser også bare en ny tid. Det er på sin vis ret vildt, at vi skal have amerikanske soldater udstationeret i Danmark.«