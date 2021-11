Manges øjne er i den grad rettet mod det franske præsidentpalads.

For her er en alarmerende efterforskning begyndt.

En efterforskning der omhandler en mulig voldtægt på Élysée-paladset, der til dagligt er præsident Emmanuel Macrons residens.

Det skriver flere franske medier heriblandt Libération.

Mediet kan fortælle, at en kvindelig soldat har fortalt til politiet, at hun blev udsat for et seksuelt overgreb efter en afskedsfest i Élysée-paladset i juli.

Et arrangement, hvor præsident Emmanuel Macron tidligere på aftenen havde deltaget i seancen, der blev afholdt for afgående personale.

Den mistænkte person, som også er soldat, er blevet afhørt af politiet, men er endnu ikke formelt sigtet.

1. juli dannede paladset rammen for en afskedsfest for en afgående højtstående officer – et medlem af præsident Macrons personlige militærstab.

Præsident Macron holdt selv en kort tale, inden han gik, men bagefter påstås det, at festen fortsatte. Den kvindelige soldat hævder, at det var til dette arrangement, hvor hun blev voldtaget af en af ​​sine kolleger.

Hun indgav en formel klage på en politistation dagen efter, og kort efter blev der indledt en strafferetlig efterforskning.

Begge de involverede er en del af sikkerhedspersonalet i paladset, og ifølge det franske medie kendte de to parter hinanden.

En præsidentiel embedsmand sagde til nyhedsbureauet AFP, at så snart myndighederne var klar over disse påstande, blev der straks truffet foranstaltninger.

Begge parter er blevet fritaget for deres arbejdsopgaver, mens efterforskningen er i gang.

Emmanuel Macron har endnu ikke kommenteret på sagen.