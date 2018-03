Ved en tragisk fejltagelse sendte politiet i Clinton, USA, en bil med tre betjente ud til en forkert adresse. Resultatet var, et en politimand blev dræbt og de to andre såret, oplyser myndighederne onsdag.

Ifølge Bill Lowe fra Missouris Highway Patrol var der ingen, der talte, da der blev ringet 911 tirsdag aften. Men man kunne høre et skænderi i baggrunden.

Uvist af hvilken årsag blev der sendt en politibil med tre betjente til en adresse Clinton, øst for Kansas City. Det rigtige sted, de skulle være kørt til, var byen Windsor, 24 km borte. Det skriver nypost.com.

De tre politifolk fra Clinton gik ind i hjemmet, hvor den 37-årige James Waters var til stede og han skød dem, siger Lowe. Han blev senere fundet død i huset, men det er ikke fastslået, om han blev skudt af betjentene.

Under skyderiet blev den 30-årige Christopher Ryan Morton dræbt. Hans kollega, Nathan Bettencourt, var indlagt i stabil tilstand, mens den tredje politimand, Nicholas Kasper, blev udskrevet efter at havde fået sine skudsår renset onsdag.

Kvinden, som også boede i hjemmet, 37-årige Tammy Widger, er blevet tiltalt for at besidde methamphetamine, siger den offentlige anklager Richard Shields. Hun har tidligere solgt narko fra hjemmet.

Widger mødte politibetjentene ude foran huset og sagde, at der ikke foregik noget. Betjentene besluttede sig for at se efter indenfor, og der fandt de James Waters.

»Det er et tilfælde, at de bliver sendt ud til den specifikke adresse,« siger Bill Lowe.

»Det er en tragedie, der er sket. Men det er fakta, at der blev udført noget kriminelt i det hus.«

De to kvinder, man kan høre skændes på opkaldet til alarmtelefonen, er ikke på nogen måde forbundet med det, der skete i Clinton.

Ifølge den offentlige anklager Richard Shields var James Waters eftersøgt i forbindelse med en voldtægtssag.

Retsdokumenter viste for øvrigt, at Waters havde siddet i fængslet fire gange for narkotika-kriminalitet.

Christopher Ryan Morton er den anden politibetjent fra Clinton, der er blevet dræbt i løbet af det sidste år. I august blev politimanden Gary Michael dræbt.

Morton overtog faktisk Gary Michaels job, da han blev fuldtidsbetjent.