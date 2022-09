Lyt til artiklen

Orkanen Fiona er gået i land i Puerto Rico, hvor øens beboere nu er blevet efterladt uden strøm.

Udover strømsvigt har orkanen også ført massive oversvømmelser med sig, ligesom også vandforsyningerne er udfordrede, skriver CNN.

Det er blot fem år siden, en orkan sidst frarøvede øboerne al elektricitet.

Det var orkanen Maria, der dengang i september 2017 mørklagde landet, der i månederne efter måtte klare sig uden strøm.

Ifølge CNN bekræfter landets guvernør, Pedro Pierluisi, at al strømforsyning er ude af drift – og man nu har iværksat 'rette protokoller' for at få strømmen tilbage.

Selvsamme guvernør var tidligere søndag ude og advare befolkningen mod den voldsomme orkan.

Det samme har National Hurricane Center gjort:

»Stormen vil sandsynligvis medføre livstruende vandmængder, voldsomme oversvømmelser i byerne og mudderskred i højtliggende terræn,« lyder det.

Også præsident Joe Biden har offentligt erklæret, at der er tale om en nødsituation på øen.