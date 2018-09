Egyptens leder opfordrer til genoptagelse af fredsproces mellem Israel og palæstinenserne.

New York. Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, drøftede torsdag situationen i Gazastriben med Egyptens præsident, Abd al-Fattah al-Sisi.

På mødet, der fandt sted på sidelinjerne af FN's Generalforsamling i New York, opfordrede den egyptiske leder til, at fredsforhandlingerne mellem palæstinenserne og israelerne genoptages, så der kan opnås en "retfærdig situation i Gazastriben".

Fredsforhandlingerne strandede i 2014 og er ikke kommet rigtigt i gang trods mange diplomatiske bestræbelser.

Egypten har længe kæmpet for at få en holdbar våbenhvile i stand mellem Israel og Hamas i Gaza.

Israelske medier skriver, at al-Sisi og Netanyahu mødtes i hemmelighed i maj.

USA's præsident, Donald Trump, vil "inden for de næste to-tre-fire måneder" præsentere en fredsplan for Mellemøsten. Det sagde han til journalister i FN's hovedkvarter i New York onsdag.

- Det er en drøm for mig at få det gjort, inden min første embedsperiode slutter, siger præsidenten.

Trump mødtes onsdag med Netanyahu på sidelinjen af FN's Generalforsamling.

Udmeldingen fra Trump onsdag var den hidtil tydeligste udmelding om, at han støtter planen om, at der oprettes en palæstinensisk stat side om side med Israel.

Netanyahu har sagt, at en fremtidig palæstinensisk stat skal være afvæbnet og skal anerkende Israel som det jødiske folks stat. Palæstinenserne mener, at disse betingelser viser, at Netanyahu ikke reelt ønsker fred.

/ritzau/AFP