Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø bekræfter søndag, at dets leder, Qassim al-Rimi, er død, og at en ny leder er udpeget, oplyser efterretningsgruppen Site.

Det var USA's præsident, Donald Trump, som tidligere på måneden bekræftede, at Rimi var blevet dræbt under et amerikansk angreb i Yemen. Det skriver AFP.

/ritzau/