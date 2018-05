I en video opfordrer al-Qaedas leder, Ayman al-Zawahiri, muslimer til at udføre væbnede angreb mod USA.

Washington. Al-Qaeda-leder Ayman al-Zawahiri siger, at USA's beslutning om at flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem er bevis for, at forhandlinger har fejlet palæstinenserne.

I en fem minutter lang video med titlen "Tel Aviv er også et land af muslimer" opfordrer al-Qaeda-lederen muslimer til at gribe til våben og udføre jihad (hellig krig, red.) mod USA.

Præsident Donald Trump "var klar i mælet, da han afslørede det moderne korstogs sande ansigt. Eftergivenhed virker ikke mod dem, kun modstand gennem jihad", siger Zawahiri i videoen, der blev offentliggjort søndag.

Den egyptiske læge overtog lederskabet af al-Qaeda efter gruppens grundlægger, Osama bin Laden, der blev dræbt i 2011.

I videoen tilføjer al-Zawahiri, at Osama bin Laden, erklærede USA for "den største fjende af muslimerne".

Han mener, at islamiske lande har undladt at handle i muslimernes interesse ved at træde ind i FN og indordne sig efter resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd i stedet for sharia (islamisk lov, red.).

Mandag flytter USA sin ambassade i Israel til Jerusalem fra Tel Aviv, hvor de fleste øvrige lande har deres ambassader.

Ambassadeåbningen sker samtidig med 70-året for staten Israels opståen. For palæstinenserne er det 70-året for al-Nakba - Katastrofen - hvor 700.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjemland i det nuværende Israel.

Beslutningen om at flytte ambassaden blev truffet af præsident Donald Trump sidste år.

Med flytningen af ambassaden bryder Trump flere årtiers amerikansk politik i Mellemøsten. På linje med det internationale samfund har USA tidligere gået ind for, at Jerusalems status først afgøres som sidste del af en fredsproces.

Palæstinenserne ønsker den østlige del af Jerusalem som deres fremtidige hovedstad.

Trump vil ikke selv være til stede ved indvielsen i Jerusalem mandag. Men det vil hans datter Ivanka og hendes mand, Jared Kushner, som Trump har gjort til sin særlige udsending i Mellemøsten.

Den amerikanske præsident ventes dog via et videolink at tale til de omkring 800 inviterede gæster ved åbningen.

