På årsdagen for terrorangrebet, der rystede den vestlige verden, har Al-Qaeda udsendt en skræmmende trussel.

Næsten 3.000 mennesker mistede livet og det dobbelte blev såret, da mænd med tilknytning til terrornetværket kaprede fire fly, som de blandt andet styrede ind i World Trade Centers to tvillingetårne i centrum af New York 11. september 2001.

Knap to årtier senere opfordrer Osama bin Ladens efterfølger til omfattende angreb på amerikanske, europæiske, israelske og russiske mål. Det har lederen af Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, gjort i en 33 minutter lang video.

»Hvis du vil have jihad (hellig krig, red.) til alene at være fokuseret på militære mål, så er det amerikanske militær til stede over hele verden - fra øst til vest,« siger han i videoen ifølge flere internationale medier. Herunder news.com.au.

Al Qaeda's leder Ayman al-Zawahri i en video fra juni 2011. REUTERS TV/Scanpix. Foto: REUTERS TV Vis mere Al Qaeda's leder Ayman al-Zawahri i en video fra juni 2011. REUTERS TV/Scanpix. Foto: REUTERS TV

»Jeres lande vrimler med amerikanske baser fyldt med de vantro og den korruption, som de spreder med sig.«

I videoen nævner den 68-årige Ayman al-Zawahri også præsident Trumps beslutning i marts om at anerkende de omdiskuterede Golanhøjder i grænselandet mellem Syrien og Israel, som tilhørende sidstnævntes territorium​. Det nævnes som en mulig indikator på, hvornår videoen kan være blevet optaget.

Som en følge heraf opfordrer han palæstinenserne til at blive martyrer (give sit liv for et helligt formål, red.) ved at angribe Israel med selvmordsveste.

Ifølge overvågningssider, der indsamler informationer om og fra terrornetværk verden over, kritiserer Al-Qaeda-lederen også omvendte jihadister i videoen. Dem, som eksempelvis har ændret holdning til 11. september, mens de har været i fængsel. Terrorister, som med tiden har indrømmet, at angreb på civile er uacceptabelt.

Foto fra en nyhedsudsendelse fra al-Jazeera, hvor Osama bin Laden (Venstre) går med sin rådgiver Ayman al-Zawahri (højre) i et bjergområde. Dateret til 10. september 2003, men formodentlig optaget i april eller maj samme år. AL-JAZEERA. AFP Vis mere Foto fra en nyhedsudsendelse fra al-Jazeera, hvor Osama bin Laden (Venstre) går med sin rådgiver Ayman al-Zawahri (højre) i et bjergområde. Dateret til 10. september 2003, men formodentlig optaget i april eller maj samme år. AL-JAZEERA. AFP

Det er ikke første gang, at Ayman al-Zawahri toner frem på videoer med trusler om vidtrækkende ødelæggelser.

Sidste år opfordrede han muslimer i Israels hovedstad til gribe til våben og udføre hellig krig mod USA, der havde besluttet at flytte deres ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem på 70-året for staten Israels opståen.

Ayman al-Zawahiri - tidligere egyptisk læge - fik en ledende rolle i Al-Qaeda i 90'erne og skabte den terrororganisation, som vi kender i dag, sammen med Osama bin Laden.

»Al-Zawahiri er dygtig, og han har været med i rigtig mange år. Han har været mindst lige så indflydelsesrig på ideologien i Al-Qaeda som Osama bin Laden. Han er muligvis også en bedre strategisk tænker end Osama bin Laden, men han har på ingen måde samme karisma,« sagde terrorekspert Søren Hove fra Dansk Institut for Internationale Studier til B.T. året efter angrebet på World Trade Center.