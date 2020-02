Qassim al-Rimi blev ifølge USA's præsident dræbt under et amerikansk angreb i Yemen tidligere på måneden.

Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø bekræfter søndag, at dets leder, Qassim al-Raymi, er død, og at en ny leder er udpeget.

Det oplyser efterretningsgruppen Site.

Det var USA's præsident, Donald Trump, som tidligere på måneden kunne fortælle, at Raymi var blevet dræbt under et amerikansk angreb i Yemen.

Den islamistiske organisation bekræfter i en lydoptagelse lederens død, fortæller Site, der følger og registrerer islamistiske netværk over hele Jorden.

Samtidig oplyser man i lydoptagelsen, at den nye leder er Khalid bin Umar Batarfi.

Ifølge Site har Batarfi optrådt i mange videoer fra Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø. Han har tilsyneladende haft rollen som Raymis højrehånd og som talsmand for jihadisterne.

Trump sagde i begyndelsen af måneden, at Raymi var dræbt under en "antiterror-operation".

Raymi og hans islamister tog kort efter et masseskyderi på en flådebase i Florida 6. december skylden. Her dræbte en saudisk officer på træningsophold i USA tre amerikanske flådesoldater.

