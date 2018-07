Ingen fly kan lande eller lette i Belgien grundet et sammebrud i landet grundet et it-nedbrud. Det oplyser landets luftfartskontrol, Belgocontrol, på Twitter.

Ifølge avisen Het Laatste Nieuws er det belgiske luftrum lukket frem til i hvert fald klokken 19.

Belgocontrol operates a clear the sky. There is a problem with the loading of flight data information. We work to find a solution to the problem. — Belgocontrol_EN (@Belgocontrol_EN) July 19, 2018

Avisen melder desuden om kaotiske tilstande i Bruxelles' internationale lufthavn, Zaventhem.

Miseren skyldes ifølge Belgocontrol et problem med at hente data om flyvningerne, hvilket gør det umuligt at styre flytrafikken. Derfor har myndigheden 'clearet' luftrummet for en sikkerheds skyld.

Ifølge Belgocontrol er det svært at læse problemet, der opstod ved 16-tiden. Siden da er ingen fly lettet og landet.

De fly, der var i luften, da problemerne opstod i Bruxelles, er omdirigieret til nabolandene, mens kommende fly er aflyst helt.

Fly, der ikke lander i Belgien, men som blot flyver over landet, er ikke berørt. De styres af den fælles europæiske luftfartskontrol, Eurocontrol.

Opdateres...