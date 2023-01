Lyt til artiklen

Al form for affaldshåndtering er blevet midlertidigt sat på pause i den lille amerikanske by Cyril.

Årsagen er trist – og skræmmende. Myndighederne vil nemlig nu se, om man muligvis der kan finde spor efter den forsvundne fire-årige pige Athena.

Det oplyser den lokale efterretningstjeneste Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI) i en opdatering, som er sendt ud kort efter midnat dansk tid.

Derudover oplyser sagens efterforskere, at man har foretaget en anholdelse i sagen, der har vakt stor opsigt landet over.

Fire-årige Athena Brownfield har været forsvundet siden tirsdag. Foto: Politifoto

Hele sagen begyndte at rulle, da en lokal ansat i postvæsenet tirsdag fik øje på en fem-årig pige, som gik alene rundt på gaden i byen.

Det viste sig efterfølgende, at hun ikke var det eneste barn, der pludselig var forsvundet fra der, hvor hun skulle være. Hendes lillesøster, den fire-årige Athena Brownfield, var også væk.

Men hvor storesøsteren blev fundet af postarbejderen, er det endnu ikke lykkedes politiet eller de mange frivillige, der gennemsøger området, at finde nogen spor efter Athena.

Torsdag kunne Oklahoma State Bureau of Investigation foretage deres første anholdelse i sagen.

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Alysia Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI)

I en pressemeddelelse lyder det, at den 31-årige plejer Alysia Adams er blevet sigtet for to tilfælde af omsorgssvigt af børn. Det skyldes, at både Athena og hendes søster var i kvindens og hendes mands varetægt, da de begge forsvandt.

Den fem-årige blev fundet om eftermiddagen ikke langt fra Adams' hjem. Men hun var alene.

»Eftersøgningen af Athena forsætter,« lyder det fra Oklahoma State Bureau of Investigation, som også oplyser, at man følger op på 'ethvert tip, som modtages'.

»I et forsøg på at finde spor om, hvor Athena kan være, blev affaldshåndteringen i Cyril suspenderet,« lyder det fra OSBI.

»Derudover gennemgår analytikere overvågningsvideoer fra nær Cyril og leder efter andre beviser, der kan hjælpe med at lokalisere Athena.«

Derudover har politiet kun frigivet meget få detaljer om sagen.

Ifølge NBC News spurgte en journalist under et pressemøde, om Athenas forældre var hjemme på det tidspunkt, hvor hun blev meldt savnet, men til det svarede en talsperson for efterforskningstjenesten, Brook Arbeitman, at fokus er på at finde barnet:

»At finde ud af, hvem der er ansvarlig, vil komme bagefter, men vi er nødt til at finde denne lille pige,« sagde hun.

Familiens hjem er blevet ransaget, men det er ifølge Brook Arbeitman helt normal procedure.

Den fem-årige storesøster er foreløbigt i statens varetægt. Hun havde ikke behov for lægehjælp, da hun blev fundet.