Politiet i Niles i Ohio, USA, har været på en noget usædvanlig opgave. De blev ringet op af en dyrebutik, som fortalte, at to mænd netop havde stjålet et akvarium.

Mændene var kørt fra gerningsstedet på en motorcykel, og manden bag på motorcyklen havde siddet med akvariet i hænderne.

En årvågen politimand så motorcyklen køre forbi ham, og han satte straks efter den. Det skriver New York Post.

Ifølge Niles politis Facebookside hoppede passageren straks af motorcyklen - med det resultat, at akvariet gik i stykker. Den 52-årige Mitchell Adkins blev taget med på politistationen.

En anden politimand jagtede den nu passager- og akvarieløse motorcykel.

Politimanden fandt motorcyklen, smidt ved siden af vejen og begyndte at lede efter chaufføren. Da de fandt ham, var han igang med at beskære et træ - med sine bare hænder. Han fortalte betjenten, at han var på arbejde som gartner.

Det troede betjenten ikke på, og det stod snart klart, at der var tale om motorcyklens chauffør, den 46-årige Christopher M. Binion.

Både Mitchell Adkins og Christopher Binion erklærer sig ikke skyldige i at have stjålet akvariet. Binion nægter også at havde overtrådt trafikforseelserne.

Den offentlige forsvarer nægter at kommentere sagen.