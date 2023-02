Lyt til artiklen

Royal Navys HMS Portland, som er en fregat i den britiske flåde, er blevet nødt til at sejle i havn.

Det skyldes dog ikke en defekt på skibet, men derimod et personel, som er lagt ned af akut sygdom.

Det skriver Independent.

»Vi kan bekræfte, at HMS er vendt tilbage til flådebasen HMNB Portsmouth, som et sikkerhedstiltal efter et problem med et af skibets ferskvandssystemer,« udtaler en talsperson fra den britiske marine til mediet.

»Helbredet og sikkerhed for vores personale kommer altid i første række, og vi har iværksat en række tiltag for at passe på skibets besætning, mens problemet undersøges.«

De vides ikke, hvor mange der er ramt af sygdom, men det står klart, at de, selvom skibet er tilbage i England, vil blive behandlet om bord på fregatten.

Systemet på HMS Portland fungerer sådan, at havvandet renses, så det bliver sikkert for besætningen at drikke.

Det menes dog, at en ingeniør ombord har lavet en fejl med den kemikalie blanding, der skal i vandet, og derfor er det ikke blevet renset ordentligt.

Fregattens seneste opgave var at følge et russisk krigsskib, som sejlede i internationalt farvand nær britiske farvande.