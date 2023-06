Læger, myndigheder og eksperter slår alarm i USA.

Der er nemlig i øjeblikket akut mangel kemoterapimedicin. Så stor mangel, at man er i den værste periode i tre årtier.

Det skriver BBC.

En af dem, som der er ramt af situationen, er Toni Dezomits, en 55-årig pensioneret politibetjent, der kæmper mod en gentagelse af sin fase 4-kræft i æggestokkene.

Hun havde allerede gennemgået flere runder med kemoterapi, da hendes læge fortalte hende, at hun havde flere dårlige nyheder.

Blot én dag før sin tredje behandlingsrunde i maj fik Dezomits at vide, at der var en landsdækkende mangel på det generiske kemoterapilægemiddel carboplatin – en af ​​tre medicintyper, hun skulle have.

Tvunget til at vælge mellem at gå uden medicinen eller at bytte den til en anden med stærkere bivirkninger, afsluttede Dezomits sine sidste tre kemoterapisessioner med kun to af de anbefalede lægemidler.

»Jeg er bekymret, for jeg ved, at det lægemiddel, jeg ikke kan få, er det, min kræft reagerede meget godt på, da jeg havde det første gang.«

Dezomits er én ud af 100.000 patienter, der kan være blevet ramt i løbet af de sidste mange måneder, ifølge dr. Julie Gralow, cheflægen ved American Society of Clinical Oncology.

Eksperter siger, at et utal af faktorer har bidraget til manglen, som denne gang i høj grad har påvirket to behandlinger – carboplatin og cisplatin – der bruges til at behandle en lang række kræftformer, herunder hoved- og hals-, gynækologiske og gastrointestinale kræftformer.

Den seneste mangel kom efter, at en fabrik i Indien – som leverede ingredienser til cisplatin til alle amerikanske producenter – lukkede ned på grund af kvalitetsproblemer.

Dette øgede efterspørgslen på et erstatningsmiddel, carboplatin, sagde dr. Gralow.

Som følge heraf er nogle udbydere blevet tvunget til at forlænge tidsrummet mellem patienternes kemoterapisessioner, mens nogle patienter har måttet køre flere timer for at komme i behandling på forskellige kræftcentre.

Ifølge Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der hverken mangel eller problemer med leveringen med carboplatin og cisplatin i Danmark.

Forsyningen er derfor normal.