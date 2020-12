Ghanas genvalgte præsident har lovet corona-genopretning for 105 milliarder kroner.

Ghanas præsident, Nana Akufo-Addo, har med knap 51,6 procent af stemmerne sikret sig en ny periode som landets leder.

Hans modstander ved onsdagens valg var hans langvarige modstander John Mahama, der fik 47,4 procent af stemmerne. Det viser tal fra valgkommissionen.

Ghana regnes normalt som et af de mest stabile demokratiske lande i Afrika, og som tallene viser ved onsdagens præsidentvalg, var det et et meget tæt opgør.

Begge kandidater hævdede tidligere på dagen hver især på grundlag af deres egne kampagners opgørelser, at de førte.

Men valgkampen foregik ikke uden vold. Fem mennesker er dræbt siden mandag i forbindelse med valget.

Akufo-Addo har lovet at iværksætte et økonomisk program på 17 milliarder dollar (105 milliarder kroner) til genopretning.

Coronapandemien har hårdt ramt prisen på olie og kakao, der er nogle af Ghanas vigtigste eksportvarer.

Men præsidenten er samtidig under pres fra Den Internationale Valutafond (IMF), der ger ser, at Ghana mindsker sin store gæld.

/ritzau/Reuters