Kort før Putins invasion af Ukraine var der nærmest lige så meget aktivitet i Hviderusland som i Rusland selv.

Russiske tropper brugte nemlig nabolandet - ville det vise sig - som springbræt for at angribe Ukraine fra nord.

De angreb blev som bekendt slået tilbage af ukrainske styrker, men nu begynder det igen at summe nord for Kyiv.

På den hviderussiske side af grænsehegnet er aktiviteten steget.

Ifølge Jyllands-Posten fragter en strøm af tog russisk militærudstyr ind i Hviderusland langs landets sydlige grænse, mens også nye fælles militærøvelser bliver afholdt.

Det lyder jo næsten bekendt, synes man.

På Twitter kan man ligeledes se militærudstyr blive fragtet rundt i Brest, som ligger helt op til grænsen til Polen.

Alt det er i tråd med en december-advarsel fra Ukraines militære øverstkommanderende, der ifølge Jyllands-Posten advarede om, at Rusland godt kunne finde på at angribe fra Hviderusland for at optrappe konflikten og ruske op i stilstanden østpå.

Avisen har spurgt militæranalytiker Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet, om han tror på en snarlig invasion nordfra. Men der lyder det, at Rusland slet ikke har nok soldater i området til at kunne komme nogen vegne.

»For at sætte det i relief - i det mest krigshærgede område i Donbas, et cirka 80 kilometer område fra Bakhmut til Kreminna, anslås det, at hver af parterne har 100.000 soldater i kamp. 10.000 soldater ville ikke gøre noget som helst. Det er meget større tal - flere hundredtusind - der kræves for at skabe et meningsfuldt angreb,« siger han til Jyllands-Posten.