Al flytrafik er blevet stoppet i lufthavnen i Hamborg.

Det oplyser lufthavnen selv på sin hjemmeside.

Det skyldes ifølge lufthavnen, at 'uautoriserede personer har fået adgang til lufthavnens områder'.

Ifølge magasinet Stern er der tale om, at klimaaktivister har sat sig på landingsbanen og limet sig fast.

Det skriver gruppen Letzte Generation også selv.

Torsdag er første dag i sommerferien i Hamborg, så mange bliver sandsynligvis påvirket.

Ifølge Bild klippede personer i orange veste sig adgang gennem hegnet ind til lufthavnen og cyklede ind på landingsbanen den vej. Der har de sat sig ned.

Omkring 330 fly er ifølge avisen planlagt til at lette og lande i dag, og det kan påvirke op til 50.000 passagerer.

På Twitter skriver Letzte Generation, at de også har blokeret landingsbanen i lufthavnen i Düsseldorf, og at der er to grunde til aktionen torsdag morgen.

»For det første har man ingen strategi for, hvordan man skal nå klimamålene for 2030, og for det andet er transportministeriet ikke i gang med at udarbejde et nødprogram for klimabeskyttelse, der skal reducere udledningen i transportsektoren,« skriver de.

Ifølge Bild har aktivisterne brugt samme metode til at komme ind på landingsbanen i Düsseldorf som i Hamborg.

»Fordi uautoriserede personer har fået adgang til lufthavnens områder, er der forsinkelser i flytrafikken,« skriver lufthavnen i Düsseldorf på Twitter.

Opdateres...