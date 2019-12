Først umiddelbart før EU-præsidenten ankom, blev EU-bygningen igen meldt klar til topmøde.

Natten til torsdag indledte aktivister fra Greenpeace en klimaaktion på Europabygningen i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer mødes om få timer.

Det var på et hængende hår, at EU-præsident Charles Michel kunne få adgang til bygningen, hvor han havde varslet et møde med pressen klokken 12.

Blot et kvarter før klokken 12 meddelte sikkerhedsvagter, at belgiske specialstyrker var færdige med at sikre bygningen, og at der igen var fuld adgang til lokalerne.

Forinden var der liv på lægterne med specialstyrker iklædt kampuniformer på ydersiden af den høje glasbygning.

Aktivister fra Greenpeace kravlede op på Europabygningen - ifølge vidner på gaden - omkring klokken 4 i nat. Deres mål var at blive der så længe som muligt.

De opsatte store flammelignende bannere og udsendte røg fra beholdere, så det så ud til, at bygningen var i brand.

En talsmand for Greenpeace fortæller, at aktionen var en appel til EU-landenes ledere om, at de skal beslutte, at EU skal være klimaneutralt i 2050.

Det er et punkt på dagsordenen torsdag.

Stats- og regeringscheferne har drøftet det spørgsmål flere gange i løbet af 2019. Men tre medlemslande blokerer fortsat for en aftale om klimaneutralitet.

Klimaneutralitet betyder, at der skal være balance mellem udledning og optag af CO2.

Onsdag fremlagde EU-Kommissionen en stor klimaplan - Den Europæiske Grønne Aftale. Det er en køreplan, der skal vise vejen til 2050-målet.

En del af den plan er, at EU-Kommissionen vil øge CO2-reduktionsmålet for 2030 til mindst 50 procent. Målet er aktuelt 40 procent.

Greenpeace har kritiseret klimaplanen, som organisationen kalder mere "grøn af navn end af gavn".

Klimaplanen fra EU-Kommissionen omfatter en række forslag, som EU-landene og Europa-Parlamentet skal tage stilling til.

/ritzau/