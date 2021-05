De dømte blev fundet skyldige i at have deltaget i "masseuroligheder" efter omstridt præsidentvalg i august.

Syv oppositionspolitikere i Hviderusland er tirsdag blevet idømt fængselsstraffe på mellem fire og syv års fængsel, rapporterer en journalist fra en domstol i landet.

Blandt de dømte er den fremtrædende aktivist Savel Severinets. Dommen blev afsagt ved et retsmøde holdt for lukkede døre i den østlige region Mogilev. De dømte blev fundet skyldige i at have deltaget i de historiske "masseuroligheder" efter landets omstridte præsidentvalg i august.

Hviderusland meddelte samtidig, at det har inviteret USA og EU samt internationale luftfartseksperter til at efterforske omstændighederne omkring en tvangslanding, som et passagerfly foretog i Minsk søndag.

Formålet med at tvinge flyet til jorden menes at have været at få fat i den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj.

Han blev anholdt, da flyet blev tvunget til at lande i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Den hviderussiske manøvre har affødt markante reaktioner fra flere vestlige ledere og ministre, der alle fordømmer handlingen.

Rusland afviser, at fire russere stod af det omdirigerede fly.

Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja opfordrer USA og EU til at reagere meget skarpt på Hvideruslands fremfærd. Hun håber på international isolation af det hviderussiske regime og flere sanktioner.

Hun har ført samtaler med præsident Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, og i Frankrig støttes et forslag om, at hun inviteres med til det næste G7-møde for de store industrilande.

FN's menneskerettighedsorganisation udtrykker frygt for Protasevitjs sikkerhed og forsøger at få garantier for, at han behandles ordentligt.

Premierminister Boris Johnson siger i et tweet, at den anholdte aktivist øjeblikkeligt må frigives, og han kaldte en videooptagelse af ham for "dybt foruroligende".

Den anholdte aktivist tilstår i videoen at stå bag civile uroligheder.

/ritzau/AFP