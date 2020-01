Hun arbejdede i flere år med livet som indsats og blev i manges øjne set som en helt. Men mandag døde menneskerettighedsaktivisten Lina Ben Mhennis efter længere tids sygdom.

Det bekræfter hendes familie over for nyhedsbureauet AFP. Hun blev blot 36 år.

Lina Ben Mhennis blev for alvor kendt, da hun startede sin egen blog 'A Tunesian Girl'. Her beskrev hun brud på menneskerettighederne under den daværende diktator, Ben Ali, i hjemlandet Tunesien.

Trods flere ordrer fra det tunesiske styre om at stoppe sin blog, fortsatte hun sin kamp.

På Twitter begræder flere brugere, at Lina Ben Mhenni er gået bort. Af flere bliver hun kaldt 'en helt' og .revolutionerende'.

Efterfølgende drog hun på egen hånd til byen Sidi Bouzid. Også i denne by foregik der brud på menneskerettighederne, samtidig med at politiet slog ned på demonstranter.

Demonstranterne fortsatte og spredte sig til det øvrige Tunesien, inklusive hovedstaden Tunis. Lina Ben Mhenni var derved med til at sætte den tunesiske revolution på verdenskortet.

Revolution resulterede i, at Ben Ali flygtede fra sit regime og drog til Saudi-Arabien.

Men Lina Ben Mhennis kamp for retfærdighed gik ikke ubemærket hen.

Lina Ben Mhenni bloggede helt frem til dagen inden, hun døde.

I 2011 blev hun nomineret til Nobels Fredspris. Derudover fik hun flere anerkendelser for sit arbejde i form af adskillige priser.

Mens hun kæmpede for andre, kæmpede hun også en personlig kamp. Hun havde nemlig omfattende problemer med sine nyrer. I 2007 fik hun også en nyre af sin mor. I sidste ende var det ikke nok til at redde hendes liv, og hun døde mandag af nyresvigt.

Tunesiens tidligere premierminister er én af de mange, som har reageret på Lina Ben Mhennis tidlige dødsfald.

'Tunesien mistede i dag en af vores frie kvinder (...), en kvinde, som var stærk indtil hendes sidste dage', har han udtalt ifølge ATP.