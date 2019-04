Aktivister retter skytset mod Londons finansdistrikt for at få fokus på klimaet. Forretninger taber millioner.

Politiet i London har siden mandag foretaget over 300 anholdelser i den britiske hovedstad, hvor der hele ugen er klimademonstrationer.

Det skriver politiet i en meddelelse på sin hjemmeside.

To aktivister med et banner var onsdag formiddag kravlet op på taget af et tog ved Canary Wharf station, mens en tredje har limet sig selv fast til toget.

- Klimakrise. Gør noget nu, står der på det banner, de to aktivister på taget af toget holder frem.

Det er tredje dag af en større klimaaktion, der har til formål at tvinge politikerne til at vedtage mere vidtgående tiltag for at bremse klimaforandringerne.

Den organisation, der står bag demonstrationerne - The Extinction Rebellion Group - har i de seneste uger blokeret centrale veje og broer i London, smadret en dør i olieselskabet Shells bygning og chokeret politikerne ved at demonstrere halvnøgne i parlamentet.

En beregning viser ifølge Reuters, at klimaprotesterne har kostet forretninger i West End i London over 12 millioner pund (104 millioner kroner). Nogle har set deres omsætning falde med 25 procent.

Gruppen mener, at det er nødvendigt med denne type aktioner for at skabe opmærksomhed om klimakrisen.

- Som med en arbejdsstrejke er økonomiske forstyrrelser afgørende for at tvinge regeringen til at sætte sig ned og forhandle om vores krav, skriver The Extinction Rebellion Group på sin hjemmeside.

Londons borgmester, Sadiq Khan, har opfordret aktivisterne til ikke at rette deres aktioner mod den offentlige transport.

- Det er helt afgørende at få flere mennesker til at bruge offentlig transport samt at gå og cykle, hvis vi skal håndtere denne klimakrise, siger han.

/ritzau/Reuters