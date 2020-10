Årets fire prismodtagere kæmper alle mod uretfærdige systemer, siger stiftelsen Right Livelihood Award.

Prodemokratiske aktivister fra Hviderusland, Iran, USA og Nicaragua har torsdag fået tildelt den alternative Nobelpris fra Stiftelsen Right Livelihood Award.

58-årige Ales Bialiatski fra Hviderusland og hans organisation Viasna får prisen sammen med Nasrin Sotoudeh fra Iran, Bryan Stevenson fra USA og miljøaktivisten Lottie Cunningham Wren fra Nicaragua.

- Bialiatski og Viasna får prisen for deres resolutte kamp for virkeliggørelsen af demokrati og respekt for menneskerettigheder i Hviderusland, siger stiftelsen, som blev grundlagt af den svensk-tyske filantrop Jacob von Uexkull i 1980.

Ole von Uexkull, som er direktør for stiftelsen, siger, at dette års prismodtagere alle kæmper for "lighed, demokrati, retfærdighed og frihed"

- De trodser uretfærdige retssystemer og diktatoriske politiske regimer, og de styrker dermed menneskerettighederne og det civile samfund, tilføjer stiftelsens chef i Stockholm.

Den amerikanske borgerrettighedsjurist Bryan Stevenson, 60 år, får prisen for "sin inspirerende indsats" for at sikre lige rettigheder for alle i USA's strafferetlige system.

Hans organisation, Equal Justice Initiative (EJI), har siden 1989 bidraget til, at over 140 mennesker har undgået dødsdomme, som var givet fejlagtigt.

Den fængslede jurist Nasrin Sotoudeh, 57 år, modtager prisen for sin "uforfærdede aktivisme" for politiske fanger, aktivister og kvinder og børn i Iran.

I Nicaragua hædres advokaten Lottie Cunningham Wren, 61 år, som forsvarer de oprindelige befolkningsgruppers legale rettigheder til jord og naturressourcer.

Prismodtagerne tildeles en million svenske kroner hver.

Sidan 1980 har 182 personer fra 72 lande modtaget prisen - blandt dem den amerikanske whistleblower Edward Snowden og den svenske forfatter Astrid Lindgren.

