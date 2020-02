Det er modeuge i London, og det betyder en masse folk på gaden med moderigtigt tøj i alle typer materiale - også læder. Det fik fredag en kvinde til at stille sig næsten nøgen foran et af de mange modehuse, der benytter materialet.

Kvinden kom fra dyreretsforeningen PETA og havde fået påsat en form for teatersminke, der forestillede, at hendes hud var revet af.

Mens en anden - påklædt - kvinde stod og lod som om, hun hev i den løse hud, så skreg den afklædte kvinde, som var hun i stor smerte.

Flere stoppede op for at kigge på hende og læse det skilt, hun havde i hånden.

Aktivisterne fra PETA. Foto: WILL OLIVER Vis mere Aktivisterne fra PETA. Foto: WILL OLIVER

'Læder er nogens hud, brug veganske materialer,' stod der på engelsk.

Formålet med demonstrationen var at sætte fokus på modeindustriens brug af animalske materialer - heriblandt læder, der som bekendt er lavet af hud fra for eksempel køer.

Ifølge PETA bliver mere end en milliard dyr slagtet hvert år, fordi de skal bruges til at lave læder.

Samtidig med at være et opråb for at beskytte dyrene, så er dyreretsforeningen også bekymret for klimaets tilstand, har de udtrykt i pressemeddelelse.