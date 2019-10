Polske Olga Tokarczuk og østrigske Peter Handke får Nobels litteraturpriser for henholdsvis 2018 og 2019.

Det Svenska Akademien har givet Nobelprisen i litteratur 2018 til den polske forfatter Olga Tokarczuk, mens prisen for 2019 går til Østrigs Peter Handke.

Den 57-årige Olga Tokarczuk er aktivist og intellektuel. Hun er blevet beskrevet som en af de mest kritikerroste og kommercielt succesrige forfattere i sin generation.

Tokarczuk blev født i 1962 i Sulechów i Polen. Hun debuterede 1993 med romanen "Bogsøgernes rejse". Hun fik sit gennembrud med familiekrøniken "Gammeltid og andre tider" i 1996.

Hendes mest betydelige værk hidtil anses for at være "Jakobsbøgerne" fra 2014.

Hun fik tildelt den prestigefyldte Man Booker International Prize 2018 for sin roman "Rejsende".

Tokarczuk, som er uddannet psykolog, har tit skabt debat i sit land ved at lægge sig ud med det regerende Lov og Retfærdighedspartiet - navnligt ved at bestride regeringspartiets udlægning af historien.

Den anden Nobelpristager, den 76-årige Peter Handkem er avantgardeforfatter og dramatiker.

Han er blandt andet kendt for romanen "Målmandens frygt for straffespark" samt drejebogen til Wim Wenders' film "Himlen over Berlin".

- Handke vinder prisen 2019 for "sit indflydelsesrige værk med en lingvistisk fornyelse, hvormed han har udforsket det perifere og det specifikke ved den menneskelige erfaring, siger Svenska Akademien i sin begrundelse.

Tokarczuk fremhæves af akademiet for "en narrativ fantasi forenet med en encyklopædisk lidenskab, hvor krydsende grænser repræsenterer en form for liv".

Handke er kendt for sine skarpe tunge, og han har for eksempel kaldt den tyske forfatter Thomas Mann, der fik litteraturprisen i 1929, for "en frygtelig dårlig forfatter", som udspyede "nedladende snotnæset prosa".

Den østrigske forfatter og dramatiker fik Ibsenprisen i 2014. Da blev han mødt med demonstrationer og beskyldninger om, at han havde bagatelliseret serbiske krigsforbrydelser.

Handke vakte også opsigt ved at deltage i den serbiske præsident Slobodan Milosevics begravelse og udtrykte i 1990'erne sympati for serberne under krigene i kølvandet på Jugoslaviens opløsning.

Handke har tidligere nedsættende sagt om Nobels litteraturpris, at den sikrer modtageren "en falsk kanonisering", "et øjebliks opmærksomhed og seks sider i avisen".

Begge prismodtagere har takket ja til prisen. Peter Handke har sagt, at han meget gerne kommer til Stockholm og holder tale, siger Anders Olsson, som er Nobelkomitéens faste sekretær.

Helt usædvanligt var der torsdag to prismodtagere, fordi Nobelprisen i litteratur ikke blev uddelt i 2018 som følge en af omfattende skandale i akademiet.

