Da israelske soldater rykkede ind og støttede op om de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden, konfronterede den klejne teenagepige de fysisk overlegne og bevæbnede soldater.

Da hun som kun 16-årig slog en betjent, efter han havde skudt hendes fætter i hovedet med en gummikugle, blev hun anholdt og idømt otte måneders fængsel.

Med sin dom blev palæstinensiske Ahed Tamimi verdenskendt, en forkæmper for den palæstinensiske frihedskamp og et symbol på de israelske magtanvendelser på Vestbredden.

Verden over gik demonstranter på gaden for Ahed Tamimi og de palæstinensere, som bliver fordrevet på Vestbredden.

Ahed Tamimi blev idømt otte måneder fængsel for sit slag mod den israelske soldat i 2018. Episoden gjorde hende til et ikon. Her er hun afbilledet på et vægmaleri i Betlehem. Foto: Maya Alleruzzo/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Ahed Tamimi blev idømt otte måneder fængsel for sit slag mod den israelske soldat i 2018. Episoden gjorde hende til et ikon. Her er hun afbilledet på et vægmaleri i Betlehem. Foto: Maya Alleruzzo/AP/Ritzau Scanpix

Nu er hun igen blevet anholdt af det israelske myndigheder.

Denne gang er hun mistænkt for at fremsætte dødstrusler.

31. oktober blev der delt et opslag på Instagram fra en profil med Ahed Tamimis navn med en voldsomme trusler.

»Vores budskab til flokken af bosættere er, at vi venter på jer i alle byer (på Vestbredden red) fra Hebron til Jenin. Vi vil slagte jer, og I vil sige, at det, Hitler gjorde mod jer, var en spøg,« stod der på både hebraisk og arabisk i opslaget. Det melder flere israelske medier.

Ahed Tamimis fætter Mohammed al-Tamimi blev skudt i hovedet med en gummikugle i Ramallah på Vestbredden 27. februar 2018, og det var herefter, at Ahed Tamimi konfronterede soldaterne, hvoraf hun slog den ene. Mohammed overlevede, men fik permanente hovedskader. Foto: Abbas Momani/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ahed Tamimis fætter Mohammed al-Tamimi blev skudt i hovedet med en gummikugle i Ramallah på Vestbredden 27. februar 2018, og det var herefter, at Ahed Tamimi konfronterede soldaterne, hvoraf hun slog den ene. Mohammed overlevede, men fik permanente hovedskader. Foto: Abbas Momani/AFP/Ritzau Scanpix

Opslaget blev mod slutningen endnu mere bestialsk.

»Vi vil drikke jeres blod og æde jeres kranier. Kom bare! Vi venter på jer,« stod der i opslaget, der nu er fjernet.

Profilen er ligeledes blevet slettet.

Over for Al-Jazeera afviser AhedTamimis mor, at opslaget er delt og skrevet af hendes datter.

»Der er dusinvis af profiler på sociale medier i Aheds navn med hendes billede, som hun ikke har nogen forbindelse til,« siger hun.

Anholdelsen af den unge palæstinenser er blevet tiljublet af den israelske sikkerhedsminister, Itamar Ben Givir, der har delt et billede af en tilbageholdt Ahed Tamimi, som han beskriver som en terrorist.

Itamar Ben-Gvir er en kontroversiel skikkelse i israelsk politik.

Han tilhører det ekstreme højre, har talt åbent om at fordrive palæstinenserne fra Vestbredden, og så er han tidligere dømt for racisme.