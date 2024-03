17. marts, kl. 12.

Det er tidspunktet, der – muligvis – kan levere den største mængde spænding ved det igangværende russiske valg, der mere eller mindre er afgjort på forhånd.

For her er de russiske vælgere på valgets sidste dag blevet opfordret af oppositionen til at være en del af aktionen 'Middagstid mod Putin'.

Kort fortalt: Modstandere af Putin-styret skal møde op ved valgstederne og stemme søndag kl. 12 for på den måde at synliggøre, hvor stor modstanden egentlig er i det undertrykkede samfund.

Et valgsted i den ukrainske regipon Donetsk, der er kontrolleret af Rusland. Foto: Stringer/AFP/Ritzau Scanpix

»Det vigtigste, vi kan gøre, er at vise, at der er mange af os,« som det lyder på kampagnens hjemmeside ifølge Independent:

»Køerne over hele landet vil vise, hvor meget utilfredsheden har ophobet sig her i landet og hvor mange mennesker, der ønsker en normal, stabil fremtid. De ønsker et bedre liv.«

Protesten er udtænkt af Sankt Petersborg-politikeren Maxim Reznik, men den er også blevet bakket op af den mest kendt modstander af Vladimir Putin, nu afdøde Aleksej Navalnyj.

Hans hustru, Julija Navalnaja, har tidligere i marts opfordret russere til at deltage i 'Middagstid mod Putin'.

Aleksej Navalnyjs enke, Julija Navalnaja, har opfordret russerne til at deltage i aktionen. Foto: Jean-Francois Badias/AP/Ritzau Scanpix

»Du kan stemme for enhver anden kandidat end Putin. Du kan ødelægge stemmesedlen. Du kan skrive 'Navalnyj« med store bogstaver på den,« sagde hun:

»Og selv hvis du ikke kan se en idé med overhovedet at stemme, så kan du bare komme og stå ved stemmestedet og så vende om og gå hjem.«

Det vigtigste er altså at møde op ved valgstederne i dag kl. 12.

Som den russiske eksilpolitiker Lyubov Sobol forklarer til Politico:

»Det er klart, at 'Middagstid mod Putin' ikke vil føre til et øjeblikkeligt fald for regimet. Det er nærmere et forsøg på at vise mængden af russere med holdninger, der går mod krigen i Ukraine og mod Putin,« siger han.

Og som den politiske analytiker Fyodor Krasheninnikov fortæller til samme medie, er det nærmest umuligt at gennemføre en offentlig protest eller demonstration i Rusland.

For så bliver man næsten med sikkerhed arresteret.

»Det er derfor, at folk med stor entusiasme deltager i begivenheder, der ikke formelt set er en demonstration, men virker som én. Derfor skal 'Middagstid mod Putin' ses som en protestaktion,« siger han.

Søndag er sidste dag af det tre dage lange russiske præsidentvalg. Det forventes, at den siddende præsident, Vladimir Putin, vinder overlegent. Med en vis portion svindel, ifølge eksperter. Foto: Alexander Nemenov/AFP/Ritzau Scanpix

Som et lignende eksempel kan nævnes Aleksej Navalnyjs begravelse i begyndelsen af marts. Her strømmede titusindvis af russere til hans grav i dagevis. Køerne var lange fra morgen til aften.

I den forbindelse kaldte Andrey Kazankov, Rusland-korrespondent for B.T.s søstermedie Weekendavisen, det for »en væsentlig begivenhed i russisk historie«.

»Det kan godt få betydning for Ruslands fremtid på længere sigt. Det giver håb om, at der kan ske demokratiske forandringer efter Vladimir Putin,« sagde han.

I dag kl. 12 går det løs igen.