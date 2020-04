Det norske lavprisflyselskab Norwegian er inde i en periode med heftig turbulens.

Tirsdag morgen er aktien i flyselskabet dykket med over 50 procent på børsen i Oslo.

Det skriver DR.

Det store fald kommer, efter der før påske blev fremlagt en redningsplan for flyselskabet. Ledelsen foreslog på det tidspunkt, at gælden i flyselskabet skulle konverteres til aktier, så de banker og leasingselskaber, som har penge i klemme i Norwegian, kan omdanne deres gæld til en ejerandel i selskabet.

Det vil dog kunne føre til tab til de nuværende aktionærer, skriver DR.

Ifølge luftfartsselskabet vil gældskonverteringen og de nye aktier gøre det muligt for selskabet at få adgang til et milliardbeløb under den norske stats hjælpepakke. Det vil sikre, at det udfordrede selskab kan stå imod den nuværende coronakrise.

Ifølge det norske medie Børsen faldt Norwegian-aktien hurtigt med 40 procent, efter børsen i Oslo blev åbnet tirsdag morgen. Efter 20 minutter var aktien på minus 60 procent.

Norwegian fløj i marts med knap 1,2 millioner kunder. Det er 61 procent færre end i marts sidste år, har Ritzau tidligere skrevet.