Brugere fra et internetforum har købt aktier i firmaet GameStop for at få store investorer til at tabe penge.

Flere amerikanske aktiehandelsplatforme har begrænset handlen med aktier i computerspilforhandleren GameStop og andre aktier.

Det sker, efter at aktierne har været genstand for intense spekulationer og enorme stigninger på børsen.

Kort efter beslutningen fra aktieplatformen Robinhood om at begrænse handlen faldt kursen på GameStop markant.

Robinhood er ikke den eneste platform, der sætter ind mod spekulationerne, også Interactive Broker, Charles Schwab og TD Ameritrade har indført nye regler.

GameStop, der driver fysiske spilbutikker, oplevede derfor en kaotisk handelsdag torsdag, hvor aktiekursen svingede mellem 112 og 483 dollar.

GameStop er stort set blevet udkonkurreret af digitale handler og downloads under coronakrisen, hvor mange af de fysiske butikker har måttet holde lukket.

De heftige stigninger i GameStop-aktien er blevet drevet af tusindvis af brugere fra internetforummet Reddit og andre sociale medier.

Brugerne har købt aktier, hvor store investorer har satset stort på kursfald, og dermed sendt prisen i vejret. Idéen er, at de små skulle tjene, og de store skulle tabe penge på deres negative satsninger.

Det kaldes en short-investering, når store investorer sætter penge på, at virksomheder klarer sig dårligt.

I sidste uge kom det frem, at to anerkendte hedgefonde, Melvin og Citron, er kommet i vanskeligheder på grund af deres short-satsninger på GameStop. De har angiveligt lidt tab i milliardklassen.

Dog risikerer små investorer også at miste store dele af deres satsninger, når priserne falder - noget, der før eller senere vil ske.

Natten til torsdag blev den del af Reddit, hvor GameStop-idéen opstod, kortvarigt lukket for nye medlemmer. Det var nok til at få kursen til at dykke op mod 20 procent.

Der har også været bekymrede kommentarer fra både USA's finanstilsyn og Det Hvide Hus. De "holder øje med situationen", lyder det foreløbigt.

Imens har initiativet bredt sig til andre lande. Småinvestorer har kastet sig over andre upopulære aktier, som har været belejret af negative satsninger fra Wall Street.

Men selv hvis de får succes på den korte bane, som i tilfældet med GameStop, advarer iagttagere om, at de spiller et farligt spil, hvor formuer kan tabes, lige så hurtigt som de kan skabes.

/ritzau/Reuters