Al handel med aktier fra den kriseramte kinesiske ejendomsgigant Evergrande er mandag blevet suspenderet.

Det skriver nyhedsbureauerne Bloomberg og Reuters.

Det skulle være sket, fordi der er en kæmpehandel undervejs, der skulle påvirke den økonomiske situation i selskabet, efter at det for nylig kom frem, at den samlede gæld er på svimlende 1.925 milliarder kroner.

For mandag er handlen med aktierne hos en anden af Kinas allerstørste ejendomsfirmaer nemlig også blevet suspenderet.

Det drejer sig om Hopson Development, der ifølge nyhedsbureauerne skulle være på vej til at købe 51 procent af et af rivalens underselskaber, Evergrande Property Services Group – handlen skulle have en værdi på 5,1 milliarder dollar, lige over 32 milliarder kroner.

Krisen hos Evergrande har de seneste uger sendt rystelser igennem aktiemarkederne på verdensplan på grund af omfanget af de økonomiske vanskeligheder. Ikke mindst fordi gælden mere eller mindre svarer til næsten hele det samlede danske bruttonationalprodukt.

Senest er adskillige afbetalinger på gældsposter i den trecifrede millionklasse eksempelvis blevet misligholdt.

Hverken Hopson eller Evergrande har villet kommentere historien om den store handel.

Viser det sig at være virkelighed, kan det være begyndelsen på en af Kinas største rekonstruktioner af et selskab nogensinde.