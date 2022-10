Lyt til artiklen

Det er synd at sige, at Storbritanniens premierminister, Liz Truss, har tur i den.

Katastrofale meningsmålinger, skatteplaner, der nær bragte landet på randen af finanskrise, og endda upopularitet i sit eget parti.

Og nu har kameraer også fanget den nyindsatte kong Charles tage imod premierministeren på Buckingham Palace.

I klippet, du kan se øverst i artiklen, bliver dørene åbnet for Liz Truss, før hun hilser på kong Charles med et 'Deres højhed, dejligt at se Dem igen'.

Og kongen? Han mumler tilbage, mens han vender sig om og inviterer hende ind.

»Du er her igen? Åh gud, åh gud,« kan man høre kongen sige.

Og det har fået både engelske medier og Twitter-brugere til at more sig.

En bruger har for eksempel delt klippet med teksten 'Det her er noget af det bedste, jeg nogensinde har set' og fået små 100.000 likes.

»Det kunne nærmest ikke være gået værre for hende i den første måned,« sagde B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om Liz Truss' første måned, for ti dage siden. Det kan du læse mere om her.